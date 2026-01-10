卡拉OK店爆衝突！羅東男遭惡煞圍毆 「皇家禮炮」K頭濺血

記者黃國瑞／宜蘭報導

謝姓男子被對方圍毆，拿酒瓶K頭導致全身是血送醫。（圖／翻攝畫面）

宜蘭羅東一家卡拉OK店昨天（9日）深夜發生鬥毆事件，兩名酒客在店內疑因不慎擦撞引發口角，其中一名謝姓男子被對方撂來10多人圍毆，導致全身是血送醫，警方獲報迅速到場處理，但涉嫌動手的一夥人已離開現場，全案正持續追緝中。

據了解，昨晚8時許，謝姓男子與5名友人至羅東鎮中華路一家卡拉OK店消費，晚間10時許，謝男外出拿東西時，與店內另一名不認識的酒客疑因不慎擦撞引起口角，對方找來10多人助陣爆打謝男，並拿酒瓶朝謝男猛K，造成謝男全身血流滿身，現場其他人見狀隨即報案求助。

警方獲報到場時，涉嫌打人的一方已離開現場。（圖／翻攝畫面）

謝男的友人指出嫌犯拿酒瓶砸人。（圖／翻攝畫面）

警方表示，9日晚間10時許，民眾飲酒後在卡拉OK走廊與另名身分不明酒客因細故發生口角，演變成肢體衝突，負傷民眾隨即請求店家援助並報警。線上警網火速到場，協助負傷民眾送醫，涉嫌打人的一方已離開現場，目前已掌握犯嫌身分，將積極追緝到案，並依傷害罪偵辦。

羅東分局強調，對暴力犯罪零容忍，針對違法事件必定依法究辦，民眾切勿因一時衝動，誤蹈法網。

