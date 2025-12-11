卡拉OK店頻傳「啊啊啊」讓人想入非非，網猜可能練習飆高音。圖／翻自@roketdan2

近日日本網友分享一段影片，在一間卡拉OK店內，不時傳來隔壁包廂「啊啊啊」的女生聲音，讓人想入非非。

影片可見，拍攝地點是一間相當普通的卡拉OK店，但其中一間包廂，卻一直傳出「啊啊啊」的女生聲音，甚至一度有嬌喘聲，因此讓人想入非非。不過網友猜測，這或許有可能在練習飆高音，但發出的聲音卻容易讓人誤會。另外還有網友直呼：「這太好笑了！」、「這聲音不行，我真的想歪！」、「會不會是準備聲樂考試的女學生？」

不過卡拉OK店也經常是日本SOD拍攝的設定場景之一，過去就曾有影片，安排男女優在卡拉OK店進行「實驗」，驗證是否真能邊唱歌邊「雙人運動」，一度引發網友關注與討論。

廣告 廣告

另一方面，近日則傳出英國AV女優邦妮‧布魯（Bonnie Blue），雖然先前因完成「12小時千人斬」的創舉，而聲名大噪，但最近傳出布魯在印尼被指控違法拍AV而遭逮捕。按照當地法律，布魯最重可被判15年徒刑，但外界也認為布魯最有可能直接被驅逐出境。



回到原文

更多鏡報報導

「12小時千人斬」女優 驚傳在印尼拍黃片被捕！恐面臨15年徒刑

41J肉聲／義大利美食獲列聯合國文化遺產 全球首例！鳳梨香菜比薩表示...

自我性愛嗨過頭「爽死」真實發生！ 前命案調查官：每幾個月就會遇到一次