卡拉OK掩護天九牌賭場 中壢警夜襲逮28人

【記者張沛森／桃園報導】中壢警分局昨天（5日）晚間在中壢區中原路一家卡拉OK店查獲暗藏天九牌職業賭場，起出賭資7萬餘元及賭具，3名現場負責人依賭博罪嫌移送法辦，25名賭客依社維法裁罰。

中壢警分局表示，日前接獲情資，發現具有幫派背景的江姓男子（56歲），疑似於中壢區中原路以一家卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。中壢警方立即由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組蒐證調查。

昨天晚間8時許，專案小組以優勢警持搜索票前往查緝，並以破壞剪迅速破門攻堅，一舉查獲賭場江姓現場負責人、何姓工作人員（41歲）、邱姓卡拉OK負責人（59歲）及男、女賭客25人，共28人，當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被警員揪出，全案已在警詢後，江男、何男及邱男賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰表示，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。年關將近，職業賭場欲趁年節前大撈一筆，警方將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全、安心的生活環境。

查扣7萬餘元賭資。中壢警分局提供

賭具。中壢警分局提供

