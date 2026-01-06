卡拉OK掩護天九牌賭場 中壢警夜襲28人全數到案

【警政時報 陳世軒／桃園報導】中壢分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，持搜索票一舉破獲該地下賭場。

中壢分局日前接獲情資，發現56歲江姓男子疑似暗中經營職業賭場，警方立即成立專案小組，最終持搜索票成功破獲。（記者翻攝）

中壢分局表示，由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，於今（5）日晚間8時許，持搜索票前往查緝，現場以破壞剪迅速攻入，一舉查獲賭場現場負責人江男（56歲）、工作人員何男（41歲）、卡拉OK負責人邱男（59歲）及男、女賭客共25人，合計28人到案，並當場查扣賭資新臺幣近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

警方於賭場查扣賭資新臺幣近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。（記者翻攝）

警方指出，查緝過程中部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被眼尖員警揪出，現場氣氛一度緊張。

全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢分局長林鼎泰表示，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。年關將近，職業賭場常趁節前大撈一筆，警方將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全、安心的生活環境。

