政治中心／程正邦報導

卡提諾AI片諷賴清德「預算厚臉皮」,綠營反讚爆：根本最強超人。（圖／翻攝卡提諾YT）

政治諷刺YT頻道「卡堤諾狂新聞」近日推出新作，原本意在攻擊政府國防預算，卻沒想到引發一場超現實的網路熱潮。影片以 AI 技術合成，主題鎖定總統賴清德與近期備受爭議的 1.25 兆國防特別預算，嘲諷政府「臉皮厚」多編列 9,000 億元。然而，因影片畫面過於「神勇」，反而讓眾多綠營網友與中間選民大讚：這根本是把賴清德塑造成拯救世界的超級英雄！

中國領導人習近平哪著衝鋒槍隊賴清德瘋狂掃射，北韓領導人金正恩忙著裝子彈，顯得有些慌張。（圖／翻攝卡提諾YT）

源起預算攻防：藍白質疑 9,000 億資金流向

這場紛爭的背景源於民眾黨主席黃國昌訪美後的公開質疑。黃國昌指稱，在 1.25 兆元的國防特別預算中，僅有 3,500 億元用於採購美方武器，藍白陣營據此抨擊政府浮編 9,000 億元。卡堤諾狂新聞隨即跟進，發布名為《預算多出來的 9000 億花在了這裡》的 AI 影片，極盡諷刺地暗示這些資源都用在了強化賴清德的「抗壓防禦力」。

總統賴清德穿梭槍林彈雨毫髮無傷。（圖／翻攝卡提諾YT）

AI 畫面歪樓：賴清德力戰俄、中、朝與魔幻大軍

影片中，賴清德展現了如「救世主」般的形象，單槍匹馬面對來自俄羅斯、中國、北韓領導人的砲火猛攻。情節隨後進入荒謬的高潮，甚至連《魔戒》的飛龍、《權力遊戲》與《駭客任務》的角色都被派來圍攻。令人意外的是，即便在漫天龍焰與魔法轟炸中，賴清德依然步伐穩定、面不改色。

日本首相高市早苗被賴神嚇到，直呼：他是救世主。（圖／翻攝卡提諾YT）

影片甚至穿插日本首相高市早苗驚嘆他是「救世主」的鏡頭，而黃國昌與國民黨主席鄭麗文則在畫面邊緣顯得狼狽，對賴清德的「無敵狀態」感到震驚。

民眾黨前主席柯文哲也入鏡，一身軍裝拿著對講機說：這輩子從沒見過，需要空中支援。（圖／翻攝卡提諾YT）

Threads 網友大暴走：卡堤諾才是最大的「賴粉」？

影片上傳後迅速在 Threads 與社群平台爆紅，評論區並未如預期出現批判聲浪，反倒引來綠營網友與年輕族群的一片讚聲：「這影片絕對是臥底做的，把賴桑弄得跟漫威英雄一樣帥」、「如果台灣總統強到核彈都炸不穿，那我們真的穩了」、「這根本是《台灣超人》預告片吧？這種戰鬥力我還不投爆？」

美國總統川普也對賴清德的神勇感到不可思議。（圖／翻攝卡提諾YT）

原本旨在調侃政治人物「臉皮厚」的諷刺作品，因 AI 渲染出的史詩感過強，意外轉化為一種「強人領袖」的視覺輸出。不少網友笑稱卡堤諾這次是「最高級的反串」，甚至有人調侃這部片值得拿來當作下一屆的競選廣告。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌看到賴清德從炸彈的砲火中走出，目瞪口呆。（圖／翻攝卡提諾YT）

