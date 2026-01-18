卡提諾AI片諷賴清德「預算厚臉皮」 綠營反讚爆：根本最強超人
政治中心／程正邦報導
政治諷刺YT頻道「卡堤諾狂新聞」近日推出新作，原本意在攻擊政府國防預算，卻沒想到引發一場超現實的網路熱潮。影片以 AI 技術合成，主題鎖定總統賴清德與近期備受爭議的 1.25 兆國防特別預算，嘲諷政府「臉皮厚」多編列 9,000 億元。然而，因影片畫面過於「神勇」，反而讓眾多綠營網友與中間選民大讚：這根本是把賴清德塑造成拯救世界的超級英雄！
源起預算攻防：藍白質疑 9,000 億資金流向
這場紛爭的背景源於民眾黨主席黃國昌訪美後的公開質疑。黃國昌指稱，在 1.25 兆元的國防特別預算中，僅有 3,500 億元用於採購美方武器，藍白陣營據此抨擊政府浮編 9,000 億元。卡堤諾狂新聞隨即跟進，發布名為《預算多出來的 9000 億花在了這裡》的 AI 影片，極盡諷刺地暗示這些資源都用在了強化賴清德的「抗壓防禦力」。
AI 畫面歪樓：賴清德力戰俄、中、朝與魔幻大軍
影片中，賴清德展現了如「救世主」般的形象，單槍匹馬面對來自俄羅斯、中國、北韓領導人的砲火猛攻。情節隨後進入荒謬的高潮，甚至連《魔戒》的飛龍、《權力遊戲》與《駭客任務》的角色都被派來圍攻。令人意外的是，即便在漫天龍焰與魔法轟炸中，賴清德依然步伐穩定、面不改色。
影片甚至穿插日本首相高市早苗驚嘆他是「救世主」的鏡頭，而黃國昌與國民黨主席鄭麗文則在畫面邊緣顯得狼狽，對賴清德的「無敵狀態」感到震驚。
Threads 網友大暴走：卡堤諾才是最大的「賴粉」？
影片上傳後迅速在 Threads 與社群平台爆紅，評論區並未如預期出現批判聲浪，反倒引來綠營網友與年輕族群的一片讚聲：「這影片絕對是臥底做的，把賴桑弄得跟漫威英雄一樣帥」、「如果台灣總統強到核彈都炸不穿，那我們真的穩了」、「這根本是《台灣超人》預告片吧？這種戰鬥力我還不投爆？」
原本旨在調侃政治人物「臉皮厚」的諷刺作品，因 AI 渲染出的史詩感過強，意外轉化為一種「強人領袖」的視覺輸出。不少網友笑稱卡堤諾這次是「最高級的反串」，甚至有人調侃這部片值得拿來當作下一屆的競選廣告。
