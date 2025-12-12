卡普空沒騙人！《洛克人》無預警曝光新作，2027年全平台發售

今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會 The Game Awards（TGA 2025）正式登場，許多遊戲廠商都帶來了自家作品的最新消息。這其中，日本遊戲廠商 Capcom（卡普空）也在這場遊戲盛會宣布驚喜，無預警公開大家記憶中的那位年輕小子回來了，《洛克人：Dual Override》預計將在 2027 年全平台正式推出！

(Credit:Capcom)

在今天的 TGA 2025 頒獎典禮上，Capcom 驚喜宣布洛克人最新作《洛克人：Dual Override》。從冷凍艙中被喚醒的洛克人這次又將回歸系列經典的橫向平台跳躍與射擊玩法，展開冒險故事，同時也是繼 2018 年的《洛克人11》以來的最新系列作。Capcom 也確認，《洛克人：Dual Override》將在 2027 年正式推出，並且會登上 Switch、Switch 2、PS5、PS4、Steam、XBOX Series X|S 全平台。