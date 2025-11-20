卡普空確認《惡靈古堡9》PC版不會有最佳化問題，但也沒有試玩版

今年《魔物獵人 荒野》上市後，除了內容量的問題外，對於 PC 玩家最困擾的就是糟糕的最佳化（優化）情況，讓許多玩家擔心同樣採用 RE 引擎開發中的《惡靈古堡 安魂曲》（Resident Evil Requiem）是否會面臨相同困境。對此，Capcom（卡普空）在最新投資者問答會議中，表示目前沒有遇到相同問題的任何風險。

玩家擔心這次會有最佳化問題。（圖源：Resident Evil Requiem）

Capcom 強調兩款遊戲本質上就不一樣，《魔物獵人 荒野》和《惡靈古堡 安魂曲》再遊戲玩法、系統和網路方面有所差異，目前開發團隊正在努力針對各種 PC 硬體規格進行調整，認為正式推出後可以帶給玩家流暢和穩定的體驗，不會重演先前的效能災情。

然而，對於習慣在遊戲發售前先體驗的系列作粉絲來說，這次可能要失望了。製作人熊澤雅登在接受外媒 Stevivor 採訪時證實，雖然已經有在各大電玩展開放試玩版（Demo），但目前團隊完全沒有釋出的計畫。這項決定打破了《惡靈古堡》系列近幾代的傳統，畢竟從《惡靈古堡7》到重製版系列，釋出試玩版一直是該系列行銷宣傳的重要一環。

針對取消公開試玩版的確定，熊澤雅登解釋，開發團隊目前的重心是全力把遊戲打磨至最佳狀態，希望能讓玩家在正式版中獲得最完整的體驗。這也代表玩家必須等到 2026 年 2 月 27 日遊戲正式登陸 Steam、PlayStation 5、Xbox Series X／S 時，才能揭開這次重返拉昆市的神秘面紗。