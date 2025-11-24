卡波雷市燈節12／6回歸 點亮歐胡島西岸節慶氛圍

檀香山市縣府宣布，深受歐胡島西岸居民喜愛的節慶活動 「卡波雷市燈節」（Kapolei City Lights） 將於12月6日回歸，以主題 「星光季」（A Season of Stars） 點亮卡波雷市政廳(Kapolei Hale)及周邊街區，帶來燈飾、音樂表演、遊行與全家共享的節慶體驗。

這項活動由檀香山市縣公園與康樂局（DPR）主辦，自2001年起成為歐胡島西岸的年度亮點，也是完全免費向全島居民與遊客開放的城市節慶。

廣告 廣告

依據官方訊息，燈節將於開幕日下午5時至9時舉行街區派對(block party)。卡波雷市政廳周邊多條街道，將封路成為行人區，並將集結超過60個在地攤商、汽車展示、現場音樂演出與夏威夷在地美食，讓民眾能在燈光與音樂中享受年度最熱鬧的西岸節日。

主舞台位於市政廳靠山側，從下午5時起安排一連串音樂演出；市長聖誕樹點燈儀式，訂晚間6時15分登場。主辦單位特別在舞台旁設置耆老休息區，讓長者在享受音樂之餘也能舒適休憩。

開幕夜的另一亮點是節慶遊行，將於下午5 時30分從卡波雷高中出發，沿Fort Barrette Road前行，再左轉Kapolei Parkway，最終抵達 Kama‘aha Avenue。今年共有53個團體參加，展示花車、燈飾車隊、步行表演隊伍與節慶精神。

除街區派對與遊行外，卡波雷市政廳也是活動核心。戶外將裝置多組大型節慶裝飾與 50 呎高的聖誕樹，室內則展出市府各部門、社區組織與鄰里委員會共同創作的主題節慶樹。中庭將提供開放式休憩區，民眾可鋪上野餐墊，在星空下欣賞表演與享用餐點。

活動期間也規劃多項適合兒童的節目，包括 Island Pacific Academy 舉辦的手作活動、嘉年華遊戲與多處拍照區。特別活動包括「與聖誕老人合照」與 Moon Kahele 的音樂演出等。未能參加開幕夜的民眾，仍可於2026 年1月4日前參觀市政廳全部節慶裝飾。

為維持公共空間整潔，市府將於12月7日上午8時30分至10時30分舉辦志工清潔活動，地點為市政廳。民眾可事先透過picktime.com/swq 或 email報名參加。

更多世界日報報導

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關