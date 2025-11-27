卡洛斯臺南明年初臺南都會公園盛大登場 歡迎全球寶可夢訓練家共聚臺南

寶可夢遊戲多次以臺南為舞台，吸引國際訓練家湧入，仁德都會公園人潮滿滿，也歡迎全球寶可夢訓練家名年再度共聚臺南。（記者李嘉祥攝）

全球玩家矚目的《Pok?mon GO Tour：卡洛斯－臺南》將於2026年2月20日至22日連續三天登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚臺南，踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程；臺南市政府觀光旅遊局長林國華27日表示，此次活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容，臺南都會公園也將在現實場景中，呈現三處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，同時也將首度推出夜間限定的「超級之夜」。

南市觀旅局指出，據《Pok?mon GO》官方網站表示，持有入場券的訓練家，於三天的活動中有機會遇見首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」；臺南都會公園也將在現實中首次公開三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發。

臺南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，歡迎玩家把握機會。

林國華局長說，有別以往，此次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家除可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，讓這場活動盛宴更顯別出心裁；離開主會場後三天活動期間在臺南市全區仍可享有探索內容，藉由購買城市加值包最多可以延長2天，繼續在臺南市區享受「GO Tour」的樂趣，歡迎訓練家規劃三天二夜之旅，體驗在地深厚歷史文化、豐富美食與探索臺南魅力，並在臺南把寶可夢們完整收集。

林國華局長強調，市府於活動期間將規劃接駁車直達臺南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往；因活動適逢農曆春節連假期間，觀旅局也特別提醒訓練家及早訂房與安排行程。