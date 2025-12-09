卡洛生物醫藥全面解鎖CAR-T對抗實體癌的潛能



2025年台灣醫療科技展（Healthcare+ Expo Taiwan）於日前在南港展覽館盛大展出，總統賴清德親臨開幕式，肯定台灣已形成具規模的生技產業聚落。本屆展會規模再創歷史新高，共匯集超過 800 家國內外參展廠商、超過2,100個攤位，聚焦精準醫療、AI輔助診斷、醫療機器人等前瞻領域，展現台灣在智慧醫療和科技健康領域的強韌實力。除了AI在臨床文書處理、影像快篩上的應用，以及各式醫療機器人減輕醫護工作負擔外，細胞治療的革新與突破也成為展會的一大亮點。

卡洛生物醫藥「次世代CAR-T技術創新」 驚豔2025台灣國際醫療科技大展

卡洛生物醫藥在今年的2025台灣國際醫療科技大展中，以「次世代CAR-T技術創新」為主軸，完整呈現公司在抗體工程、免疫突觸優化與跨腫瘤應用平台上的最新研究突破。展覽聚焦於BCMA CAR-T、ISER CAR以及BCMA×ISER的整合策略為三大關鍵亮點，吸引了醫界專家、產業夥伴與專業投資機構的廣泛矚目。

在多發性骨髓瘤領域，卡洛展示以自行開發的羊駝抗體（VHH）所建構的高專一BCMA CAR-T，強調其相較於目前臨床的領先者（J&J Cilta-cel），不僅展現出同等出色的腫瘤毒殺能力、且在背景強直活性（低 CD69）方面有明顯降低，同時具備更理想的安全性表現。

第二突破是公司自主研發的ISER（Immune Synapse-Enhancing Receptor）平台。ISER以優化後的天然NKG2D受體為基礎，能強化免疫突觸、提升CAR-T活化品質，同時維持低衰竭特徵（低PD-1）。現場數據圖像清楚呈現ISER CAR在面對免疫突觸缺陷（如ICAM1 knockout）腫瘤時，仍保有強勁殺傷力，並在高腫瘤負載比(1:10)下展現出「以一擋十」的耐久反應。

第三部分則介紹BCMA × ISER的聯合策略，其核心概念為「狼狽通殺」：除了直接攻擊BCMA陽性腫瘤外，ISER能額外針對腫瘤微環境中的免疫抑制細胞如MDSC、CAF、Treg進行清除，大幅提高CAR-T的整體治癒潛力。更值得注意的是，ISER在肺癌、甲狀腺癌、肝癌等多種實體瘤細胞株上皆展現出傳統單一 CAR-T所缺乏的跨癌種毒殺能力。

卡洛生醫不忘初心 次世代CAR-T為抗癌戰場提供堅實武器

卡洛生醫董事長羅浚晅醫師在展會上表示：「卡洛生物醫藥所研發的這些突破性技術，不僅顯現細胞治療將能更有效地應對實體腫瘤等複雜的治療挑戰，更重要的是，它們為廣大病患帶來了更具希望、更為精準的治療選擇。」

羅醫師強調，卡洛生醫秉持在醫療研發上的初衷與使命：「我們的核心信念，即是希望能夠開發出對病人最為優良的醫療產品，同時也為第一線的醫護人員在治療這些癌症時，增加手中堅實的抗癌武器。」

針對此次展示的最新成果：「我們這次所呈現的各項研發成果，是我們即將送出全球臨時專利申請的關鍵基石。我們衷心期盼，在全體同仁的努力之下，能夠有效帶動臺灣整體醫療生技產業的蓬勃發展，並讓臺灣在細胞治療這個關鍵項目上，持續佔據領先且重要的地位。」