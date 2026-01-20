卡爽沒？總預算、軍購案闖關付委又失敗 綠委批藍白「不幫忙還拿槳打同船人」

即時中心／徐子為報導



立法院程序委員會今（20）日中午例行開會討論院會議程，然而，藍白再度以人數優勢，否決將1.25兆的特別預算、規模3兆餘元的今年度中央政府總預算案排入議程。民進黨籍立委現場高舉「預算不能拖，全民都在等」、「台灣要安全，不要吳三桂」等手板表達訴求。





藍白今天再聯手以9比9，加上國民黨籍召委翁曉玲的關鍵一票打破僵局，將議事日程草案提報院會處理，但該草案未包含總預算、軍購案，儘管議程草案留待23日（本周五）院會處理，不過民進黨預料，屆時就算提案增列仍會被擋下。這也是我國憲政史上頭一遭，在新年度開始後，總預算案仍未付委審查。



綠委郭昱晴指出，行政院從去（2025）年8月29日將2026年總預算案送立院審議，至今已被擋144天，她質疑藍白，怕審軍購刪預算有負面觀感，乾脆不審。她比喻，我們明明在同一條船上，藍白不幫忙划船就算了，如今竟還拿槳要打同船的人「這麼見不得台灣好嗎？」



羅智強則辯解稱，藍白依《預算法》第54條，同意抽出逕付二讀、審議新興計畫，包括TPASS、治水、生育補助等，規模達718億元。



綠委沈伯洋則反駁表示，藍白現在就是覺得「立院最大」，要凌駕憲法法庭、監察院，現在又想自己提預算案，自提軍購案特別條例版本；羅智強講的總預算都有，但竟放著不審，又要自己提案，「我們早就提完了，你們只是把我們的案再提一遍而已」。





