卡片機台新作《祕密的偶像公主》登場 支援悠遊卡支付、專屬角色連動LINE帳號

由 TAKARA TOMY 旗下玩具廠商 T-ARTS Company,Ltd.（T-ARTS）與遊戲製造商 syn Sophia, Inc. 共同開發、世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan）代理的卡片遊戲機《祕密的偶像公主》，宣布將於 12 月 4 日在全台正式上市。作為星光系列最新續作，本作不僅延續前作《閃躍吧！星夢☆頻道》廣受好評的節奏玩法，更在互動體驗、卡牌工藝及支付便利性上進行全面升級。

《祕密的偶像公主》主打直覺簡單的操作模式，旨在讓不同年齡層的玩家皆能輕鬆享受音樂遊戲樂趣。玩家只需將實體卡牌置於機台感應面板，跟隨螢幕上的音樂節奏與指示移動卡牌或描繪圖樣，即可完成舞台表演。當畫面中的人氣計量表蓄滿時，將觸發「人氣螢光幻彩變身」特效，角色造型將在歌曲後半段華麗升級，帶來更豐富的視覺饗宴。

在實體卡牌設計方面，本作共推出 3 種星等，全數採用雷射加工技術，大幅提升視覺質感。其中，高階的 4 星卡牌更加入金箔工藝，增添收藏價值。玩家遊玩時可選擇使用 1 張或 2 張卡牌，透過雙卡操作考驗反應力；卡牌上的服裝造型不僅具觀賞性，更能轉化為遊戲中的人氣能量，協助玩家獲取高分，挑戰連續 COMBO。

延續系列作特色，本作支援玩家創建專屬角色（My Chara）。透過存檔代碼，玩家可自由設定角色的外觀與風格，讓自創角色穿上卡牌服裝登台演出。此外，透過 SEGA Taiwan 卡片遊戲機台官方 LINE 帳號，玩家可領取「偶像公主 ID」並連結手機，便於隨時隨地管理遊玩紀錄，享受如同踏入偶像世界的沉浸體驗。

為順應行動支付趨勢，機台全面導入電子支付功能，支援「悠遊卡」、「一卡通」及「icash」等付款方式，提供傳統硬幣以外的多元選擇。周邊商品部分，由麗嬰國際代理的「祕密的偶像公主手環」內建存檔 QR CODE，兼具飾品與紀錄功能；專屬卡冊也將同步推出，滿足粉絲的收藏需求。

配合遊戲上市，同名動畫《祕密的偶像公主》已於每週日上午 9 點 30 分在 YOYO TV 獨家播出。故事描述主角青空陽葵與好友星川美月，在私立樂園學園中懷抱著不能說的「祕密」，以偶像公主身分出道的歷程。官方未來也將安排 YOYO 家族成員於全台百貨舉辦見面會，進行線上線下的宣傳串聯。



