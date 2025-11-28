卡片遊戲機《祕密的偶像公主》12月4日正式推出，搶先試玩11月28日送限定卡片

由 TAKARA TOMY 旗下玩具廠商 T-ARTS Company,Ltd. 及遊戲製造廠商 syn Sophia, Inc. 共同開發，並由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機《祕密的偶像公主》將於 12 月 4 日（四）全台同步上市。

世雅育樂股份有限公司（SEGA TAIWAN LTD.）將於12月4日正式推出全新卡片遊戲機台《祕密的偶像公主》（來源：SEGA官方提供）

《祕密的偶像公主》為星光系列的最新作品、《閃躍吧！星夢☆頻道》的後續機種，延續該系列廣受好評的節奏玩法，本作在互動性與遊戲體驗上全面升級，帶來嶄新的遊戲體驗。玩家可透過實體卡牌與機台感應板進行互動，只要跟隨螢幕指示移動卡牌，便可以簡單完成精彩的舞台表演。卡牌共分 3 種星等，每張皆採雷射加工，4 星卡更有金箔工藝，收藏價值滿分！

《祕密的偶像公主》遊戲操作簡單，不論大人小孩都能輕鬆享受音樂遊戲的樂趣。除了官方角色外，玩家還能創建專屬角色，自由設定專屬角色的外觀與風格，彷彿親身踏入偶像公主的世界，享受屬於自己的舞台！

全新音樂遊戲體驗 大人小孩都輕鬆上手

只要將卡牌放置於《祕密的偶像公主》遊戲機台感應面板上，螢幕即會自動出現卡牌對應的角色與造型。玩家可選擇使用 1 張或 2 張卡牌，雙卡玩法更考驗玩家的反應力。將手放在卡牌上，跟隨音樂與畫面指示移動卡牌、描繪圖樣，抓準節奏挑戰連續 COMBO，就能獲得更多星星。當遊戲畫面左上方人氣計量表充滿時，將觸發「人氣螢光幻彩變身」特效，偶像公主在歌曲後半段也將以更加閃耀的造型華麗登場！

《祕密的偶像公主》人氣計量表充滿時，將觸發「人氣螢光幻彩變身」特效，偶像公主將以更加閃耀的造型華麗登場。（來源：SEGA官方提供）

華麗度 MAX！全星等精緻閃卡採用閃亮雷射加工設計

《祕密的偶像公主》卡牌共分 3 種星等，每張卡牌皆採用精緻雷射設計，讓卡牌閃耀質感全面升級。其中 4 星卡搭配金箔加工，不僅提升華麗程度，也增添收藏意義。卡牌上繽紛閃耀的造型，不僅提升收藏價值，更能在遊戲中獲得更高人氣能量，讓玩家輕鬆累積星星，一起努力挑戰過關。

《祕密的偶像公主》卡牌共分 3 種星等，每張卡牌皆採用精緻雷射設計，讓卡牌閃耀質感全面升級。（來源：SEGA官方提供）

創建自己的專屬角色 紀錄每一次的遊玩紀錄！

延續《閃躍吧！星夢☆頻道》的專屬角色玩法，《祕密的偶像公主》同樣也可以創建專屬角色進行遊玩。玩家可透過存檔代碼創建角色，不僅能搭配周邊商品「祕密的偶像公主手環」，還可以透過 SEGA Taiwan 卡片遊戲機台官方 LINE 帳號領取「偶像公主 ID」，將帳號連結手機，隨時隨地輕鬆使用！擁有存檔代碼後，只需在遊戲機台掃描即可依個人喜好設定角色外觀。若選擇專屬角色進行遊玩，角色將穿上卡牌上的偶像公主造型登上舞台！

《祕密的偶像公主》可以創建專屬角色進行遊玩，只需在遊戲機台掃描即可依個人喜好設定角色外觀（來源：SEGA官方提供）

《祕密的偶像公主》全機台導入電子支付功能，玩家可選擇使用「悠遊卡」、「一卡通」或「icash」輕鬆遊玩。除了傳統硬幣支付外，新增的電子支付選項讓遊戲體驗更加便利、多元，暢玩無阻。

周邊玩具造福粉絲 《祕密的偶像公主》手環、卡冊等你蒐集

玩家除了親自體驗《祕密的偶像公主》的遊戲機台外，還可以搭配專屬玩具，讓整體遊玩體驗更加豐富有趣。台灣預計引進由 TOMY COMPANY,LTD. 開發製作的「祕密的偶像公主手環」及「祕密的偶像公主卡冊」，並由麗嬰國際股份有限公司代理販售相關周邊商品。其中祕密的偶像公主手環不僅只是配戴在手腕的可愛裝飾，內有存檔代碼的 QR CODE，讓玩家可於機台留下遊玩紀錄並創建自己的專屬角色。未來還將推出更多精彩的周邊商品，敬請各位玩家持續關注。

台灣預計引進由 TOMY COMPANY,LTD. 開發製作的《祕密的偶像公主》手環及卡冊。（來源：SEGA官方提供）

YOYO TV 番茄姐姐、葡萄姐姐、雲朵姐姐搶先示範！11 月 30 日前搶先體驗領好禮

為慶祝《祕密的偶像公主》卡片遊戲機台正式上市，SEGA Taiwan 於 2025 年 11月 28 日（五）舉辦盛大的上市記者會。現場特別邀請深受小朋友喜愛的 YOYO TV 番茄姐姐、葡萄姐姐、雲朵姐姐與大家一同體驗最新機台，搶先感受遊戲魅力。除了現場試玩，YOYO姐姐們還帶來《祕密的偶像公主》動畫主題曲舞蹈表演，與玩家一起炒熱氣氛。

深受小朋友喜愛的 YOYO TV 番茄姐姐、葡萄姐姐、雲朵姐姐與大家一同體驗最新機台，搶先感受《祕密的偶像公主》遊戲魅力。（來源：SEGA官方提供）

在遊戲機台於 12 月 4 日正式上市之前，SEGA Taiwan 將於 11 月 28 日至 11 月 30 日在台北東森地下街 K 區中央廣場舉辦《祕密的偶像公主》先行體驗會。活動期間，玩家可搶先體驗全新音樂遊戲，與其他玩家一同享受華麗舞台的魅力。只要現場體驗遊戲機台，即可獲得限量新手禮包一份，包含活動限定卡片，絕對是收藏玩家不能錯過的珍藏品。後續《祕密的偶像公主》也會與三位 YOYO 姐姐一同在全台各地百貨舉辦「祕密的偶像公主 YOYO 姐姐見面會」，期待爸爸媽媽帶著小朋友一起蒞臨現場享受熱鬧的活動氣氛。

玩家可於 11 月 28 日至 11 月 30 日搶先體驗全新《祕密的偶像公主》音樂遊戲，並獲得限量新手禮包一份，包含活動限定卡片等。（來源：SEGA官方提供）

《祕密的偶像公主》官方動畫全台放映中

《祕密的偶像公主》於每周日早上 9 點 30 分於 YOYO TV 獨家播放。故事描述一起進入私立樂園學園就讀的主角青空陽葵和星川美月兩位好友間的故事。怕生又容易緊張的陽葵將要以偶像公主的身分出道，因此不小心有了連對好友美月都不能說的「祕密」。然而，美月似乎也懷抱著某個「祕密」。動畫中身懷祕密的陽葵和美月，兩位偶像公主的故事即將揭開序幕！

《祕密的偶像公主》將於每周日的早上 9 點 30 分於 YOYO TV 獨家播放（來源：SEGA官方提供）

欲了解更多詳情，請持續鎖定《祕密的偶像公主》官方網站、「SEGA Taiwan 卡片遊戲」Facebook 官方粉絲團、《祕密的偶像公主》官方 Instagram，或是「SEGA Taiwan 卡片遊戲」官方 LINE，隨時掌握最新消息與活動。

