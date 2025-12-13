卡牌競賽寓教於樂 體會雨林"森"呼吸

馬來西亞的「大自然協會森甲分會」，主辦熱帶雨林卡牌遊戲比賽，特別邀請馬六甲慈濟志工參與環保展、以及SDGs環保遊戲。參賽學生都很喜歡，對於大自然與環境保護的方式，快樂學習。

學生手上的卡牌，有各種不同的野生動物和植物圖案，他們透過卡牌比賽，探索熱帶雨林的生態奧妙，在遊戲中培養環保理念。

參賽學生 愛霏拉：「我學習到各種野生動物，我也學到保護環境的方法。」

參賽學生：「我喜歡這種環保活動，希望可以時常舉辦，不要浪費食物 減少吃肉，保護環境 減少塑膠汙染。」

大自然協會森甲分會主席 佐麗娜：「馬六甲有31所學校，有愛護大自然協會，他們學習了 可回收和不可回收的方式，還有最好不要用塑膠用品。」

這場比賽，由大自然協會森甲分會主辦，並邀請慈濟志工參與環保展覽，分享什麼是淨零減碳。

大自然協會森甲分會主席 佐麗娜：「我們希望可以和慈濟繼續合作，我們知道慈濟積極推動環保，我們需要與慈濟密切合作。」

參賽學生：「我希望 我和我的家人，可以在生活中落實環保，要如何節省用水。」

生活中做到環保、就是友善地球，也是為所有生物做好事。

