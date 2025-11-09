卡特以來首見 川普親臨觀看NFL例行賽

美聯社報導，職業美式足球聯盟(NFL)華盛頓指揮官(Washington Commanders)和底特律雄獅(Detroit Lions)在9日的比賽登場前，採取了額外的安全措施，因為川普(Donald Trump)成為近50年來第一位到場觀看NFL例行賽的現任美國總統。

身穿黑色制服的美國特勤局(Secret Service)成員，加入了部署在西北體育場(Northwest Stadium)內外的軍警與其他保全人員行列，人行道上的圍欄比平常還多，並有部分通道被限制出入。

廣告 廣告

根據NFL的統計，過去只有2位美國總統在任內親臨現場觀看NFL例行賽，分別是1969年的尼克森(Richard Nixon)和1978年的卡特(Jimmy Carter)。

川普在2月成為史上首位出席NFL超級盃(Super Bowl)賽事的美國在位總統，他欣賞了費城老鷹(Philadelphia Eagles)和堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs)的比賽。

川普預料將會和指揮官隊的主要決策者哈里斯(Josh Harris)會面。哈里斯的經營團隊在2023年以大約60億美元從史奈德(Daniel Snyder)手中買下了這支球隊。

根據ESPN在8日的報導，白宮的一名中間人已告知指揮官隊的所有權人集團，川普希望指揮官隊的新場館能夠以他的名字冠名。這座耗資近40億美元的新球場興建計畫，位於甘迺迪紀念球場(RFK Stadium)舊址，預計於2030年啟用。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，「那將會是一個美麗的名稱」。

川普9日走訪位於馬里蘭州的西北體育場，將是他近期一系列高調出席體育賽事的最新一起，他先前觀看了高球盛事萊德盃(Ryder Cup)、美國改裝房車系列賽岱托納500大賽(NASCAR Daytona 500)、以及美國網球公開賽(U.S. Open)。