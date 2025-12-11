卡瓦科斯攜手NSO 演繹柴科夫斯基小提琴協奏曲
（中央社記者趙靜瑜台北11日電）小提琴名家卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）將與NSO國家交響樂團合作，演出柴科夫斯基「小提琴協奏曲」，卡瓦科斯表示，從樂曲彷彿一秒到俄羅斯，感受文化之美與城市格局。
卡瓦科斯今天在記者會上表示，現在雖然比較難前往俄羅斯，「但如果能去那座城市，仍然能感受到它的美、傳統以及城市的格局，仍能反映在這部協奏曲當中。」
這次是卡瓦科斯繼2016年後，睽違近10年再度以獨奏家身分與NSO同台，也與音樂夥伴客席指揮漢斯．葛拉夫（Hans Graf）再度合作；兩人都是NSO多年好搭檔。這次三方首度共演，NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，這次的演出就像是家人久別重逢的聚會。
郭玟岑表示，樂團與小提琴家卡瓦科斯合作多年，關係密切；葛拉夫也多次與樂團合作，建立起家人般的情感，「這次苗北藝文中心與衛武營國家藝術文化中心攜手合作巡演，讓這套節目能在國內於同一週末巡迴演出，票房已到9成，這將會是一場難忘的音樂演出。」
卡瓦科斯分享，從柴科夫斯基的音樂能聽到他個人的掙扎，「雖然這首樂曲不是他最戲劇性的作品之一，即便在比較快樂的段落裡，也仍然帶著一些悲傷和憂鬱。」
葛拉夫表示，這次與卡瓦科斯合作詮釋柴科夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」，「在他手上彷彿就是新作一樣，令人感到刺激。」他形容卡瓦科斯的演奏風格獨具深度且自律，「聽他演奏柴科夫斯基的小提琴協奏曲絕對是一種享受；如果你熟悉這首曲子，一定能聽到非常『卡瓦科斯』的地方。」
葛拉夫也很喜歡另一首拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，「這不是經常能聽到的作品，但它非常美，而拉赫瑪尼諾夫本人也十分喜愛。我很高興能替這部值得更常被聽見的作品發聲。」葛拉夫說這首作品首演時並沒有獲得好評，值得欣慰的是經過這麼多年，已經獲得肯定。
葛拉夫說，很高興這次不只在台北演出，也有機會到苗栗與高雄認識當地的人文風景，「我想要盡可能用演出以外的時間去認識這兩座城市。」「輝煌．交響」葛拉夫、卡瓦科斯與NSO音樂會將於12月12日在台北國家音樂廳，12月13日在苗北藝文中心演藝廳，12月14日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：李亨山）1141211
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 18
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 33
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 18
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 100
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 144
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 42
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
63歲陳雷太狂了！台上「一字馬＋翻跟斗」畫面曝光
知名歌手陳雷目前63歲，仍活力滿滿。在上月演唱會中，他現場表演翻跟斗、一字馬，大展其招牌特技，身手之矯健，讓現場觀眾驚呼連連！陳雷也坦言，為了此次演出，他特別跑健身房運動，訓練體能，「都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 1 天前 ・ 22
前啦啦隊女神登記結婚 ！曬婚戒甜吻樂天游擊手林承飛
樂天桃猿中外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），今年7月大方認愛後，時隔不到半年，本月9日就宣布求婚成功，昨(10日)直接現身戶政事務所登記；沒想到隊友林承飛，早在兩天前就與前樂天女孩心韻完成登記，正式結為連理，夫妻倆也在社群感性發聲。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 9
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 157
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1