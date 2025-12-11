卡瓦科斯、葛拉夫攜手NSO 再獻俄羅斯樂章之美

在NSO國家交響樂團力邀下，小提琴巨匠卡瓦科斯(Leonidas Kavakos)與指揮大師葛拉夫(Hans Graf)再度合體，12月12日至 14日攜手NSO展開台北、苗栗、高雄三城巡演。兩位音樂家不僅分享對台灣樂迷的深刻印象，也親自解析柴科夫斯基與拉赫瑪尼諾夫作品的獨特魅力，並盛讚台灣樂迷的音樂涵養。

此次《輝煌．交響》音樂會曲目包括柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲與拉赫瑪尼諾夫第三號交響曲，台北場更加碼世界首演青年作曲家施維哲的作品《晨曦》。

11 日的記者會上，葛拉夫與卡瓦科斯都表示對三城巡演充滿期待。葛拉夫也分享指揮施維哲《晨曦》的驚喜，指作曲家運用音色的方式讓他聯想到德布西《海》裡的黎明光線，非常迷人。

談到拉赫瑪尼諾夫第三號交響曲，葛拉夫語氣充滿熱情。他指出，這部作品雖在首演時未受重視，但如今已能看見作曲家深厚的創作功力，他很高興能為這部值得被更多人聽見的作品發聲。談及與卡瓦科斯的合作，他也難掩欣喜，透露兩人自1985年便開始合作，卡瓦科斯詮釋柴科夫斯基時的深度與自律「永遠令人驚喜」。

卡瓦科斯則再次提到初次來台時的感動，尤其是觀眾的熱情。他說，在前一天的大師班中，他能深刻感受到台灣學子對音樂的熱愛與未來的可能性。

談到此次演出曲目，卡瓦科斯認為，柴科夫斯基協奏曲中的光亮旋律與深層憂鬱並存，展現作曲家的掙扎與細膩情感，是一首讓人「第一次聽就會記住」的作品，而第一樂章的規模與張力，更足以媲美任何偉大的協奏曲。

這次巡演對卡瓦科斯具有特殊意義，是他睽違近10年再度以獨奏家身分與NSO同台，而他與葛拉夫橫跨40年的深厚合作情誼，更讓這場音樂會充滿溫度與情感。