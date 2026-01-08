卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧

楊蕙如施打「瘦瘦針」，體重從63公斤一路降到46公斤，且全程幾乎沒有副作用。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）





卡神楊蕙如近日分享自己施打「瘦瘦針」猛健樂的心得，透露體重從63公斤一路降到46公斤，且全程幾乎沒有副作用。她也公開5招激瘦秘訣，強調不僅能提升瘦身效果，還能避免副作用。

楊蕙如在臉書發文指出，她在5至8月施打猛健樂時，體重從63公斤降到50公斤，中間停了兩個月，因為擔心瘦太快會出現「猛健樂臉」。兩個月養臉期間，她稍微回升2公斤，到了10月再開打時體重為52公斤，現在則降至46公斤。

楊蕙如表示，施打過程中幾乎沒有副作用，「唯一要注意的是，如果不吃促進排便的保健品，可能會有便秘情況。」同時，她也分享了5招激瘦秘訣。

5招秘訣提升瘦身效果

1.大量補充蛋白質：每天至少1至3顆蛋，甚至可吃5顆以上，多吃肉、蛋、牛奶或高蛋白食品。

2.多喝水：每天至少2000cc，有助排便及促進新陳代謝。

3.保持運動習慣：每天至少運動一小時，即使無法做有氧或重訓，也要保持走路一小時。

4.正確吃生菜沙拉：偶爾可吃，但不要當主食，需先補足蛋白質再吃，否則減重效果不佳。

5.應對減重停滯期：若碰到撞牆期，可早晚補充鈣粉及B群（如合力他命ex-plus）加快減重，但不要一開始就使用。

楊蕙如表示，按照她的方法減重的朋友幾乎沒有副作用，減重過程非常順利，「重點是身體數值都回復到大學年輕時代，健康快樂。我自己真的是瘦到內褲都鬆了，哈哈哈。」

楊蕙如也強調自己是「健康瘦」，因為運動讓肌肉幾乎沒有流失，身體依舊結實。目前她已暫停施打猛健樂，因為已達到理想體重。

衛福部食品藥物管理署也提醒民眾，若有控制體重需求，仍應先經醫師評估，優先使用核准用於控制體重的藥品，並配合少吃多動，切勿過度依賴藥物。

