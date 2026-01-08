卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期

楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。

卡神楊蕙如靠「瘦瘦針」成功甩肉17公斤。（圖／翻攝Hui-Ju Yang）

楊蕙如在臉書發文表示，去年5月體重來到63公斤時決定嘗試猛健樂，5月至8月施打期間體重從63公斤降至50公斤。她透露停針兩個月期間因擔心瘦太快而回升2公斤，10月再度施打後從52公斤降至目前的46公斤，已達到理想體重。她強調自己完全沒有副作用，唯一狀況是若未服用促進排便的保健品會有便秘情形。

廣告 廣告

關於維持健康體態的方法，楊蕙如分享5項重點。她指出要大量補充蛋白質，每天至少攝取1至3顆蛋，多吃肉、蛋、牛奶或高蛋白飲品。每天飲水量需達2000cc以上，有助減少便秘並增進新陳代謝。運動方面則建議每天至少1小時，即使無法進行有氧運動或重訓，也要至少走路1小時。

她特別提醒，生菜沙拉不能當作主食，必須補充足夠蛋白質才可搭配食用，否則反而不利減重。楊蕙如表示，當減重速度在初期快速下降後遇到撞牆期慢下來時，可每日早晚補充鈣粉和B群等保健品加快速度，但不建議一開始就使用此方法。她強調自己是健康的瘦，肌肉依舊保持結實狀態。

長期使用瘦瘦針可能導致肌少症，尤其高齡族群更需注意，治療時必須由專業團隊監測身體組成，以防虛弱、損害行動力。 （示意圖／Pexels）

針對GLP-1類減重藥物，林文元說明該類藥物除可調控食慾及飽足感，對心血管、代謝、腎臟及睡眠呼吸中止症等面向也有額外益處。世界衛生組織建議相關藥物應作為長期治療選項並須搭配行為調整，單次療程無法維持療效。

林文元強調，考量全球缺藥與成本問題，瘦瘦針應優先用於治療高風險族群，例如中度肥胖患者，或輕度肥胖合併血糖異常、心血管疾病等狀況。他特別提醒醫師與病人均應小心肌少症風險，因長期使用瘦瘦針可能導致肌少症，尤其高齡族群更需注意，治療時必須由專業團隊監測身體組成，以防虛弱、損害行動力。

林文元指出，近來瘦瘦針在國內已出現濫用現象，有民眾直接從日本購買或在中國淘寶網購，對用藥安全造成嚴重影響。他呼籲民眾若有減重需求務必就醫諮詢，健康與權益才能獲得保障。

延伸閱讀

王毅新年首訪非洲 聚焦戰略貿易通道與資源供應

偽造車牌重罰7.2萬 上路致傷亡、累犯者車輛直接沒入

低溫「4大眼疾」患者爆增 大魔王是青光眼！誤認腸胃炎恐永久失明