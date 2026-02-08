卡索40分大三元 史上第3年輕

21歲馬刺新秀卡索（中）拿下40分大三元，率隊領軍擊敗獨行俠，賽後擊鼓慶祝。 (路透)

本報綜合外電報導

NBA馬刺新秀卡索，8日以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不但領軍以138比125擊敗獨行俠，亦成為NBA史上第3年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯與唐西奇。

法新社報導，今年僅21歲的卡索是2025年的年度最佳新秀，卡索這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。

卡索的超狂表現，不但躋身名人堂球星等級的紀錄之列，為NBA史上第3年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於詹皇及唐西奇。另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森拿過40分大三元，卡索如今也躋身這項紀錄之列。

廣告 廣告

卡索8日19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。

馬刺其它火力中，瓦瑟爾貢獻17分，溫班亞馬拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81比67領先。

獨行俠方面，湯普森攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛萊格得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。

佛萊格第4節並未上場，獨行俠總教練基德賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。

卡索在第4節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108，終場以138比125帶走勝利，笑納4連勝。