卡西歐計算機60週年嘉年華如時光巡禮 1/9西門紅樓正式開展

台灣卡西歐計算機60週年慶祝活動特展暨新品發布記者會，隆重曝光新品，共同見證品牌重要里程碑。(圖片來源/台灣卡西歐提供)

銷售範圍超過100個國家、累積18億台的卡西歐計算機，迎來60週年紀念，日商知名企業-卡西歐計算機株式會社特別舉辦「卡西歐計算機60週年嘉年華」，邀請民眾前往探秘這項陪伴全世界一甲子的偉大發明，同時現場首度公開了六大劃時代革新產品，新奇、文創、趣味的熱烈氣氛吸引大批群眾擠爆西門紅樓廣場！

今日（1/9）下午在西門紅樓中央廣場盛大開展的「卡西歐計算機60週年嘉年華」共分為四大展區，包括回顧卡西歐計算機60年輝煌歷史、實體計算機體驗、理工專用計算機展示與闖關扭蛋小遊戲…等，體驗民眾只要成功上傳個人臉書或IG，就有機會免費獲得60週年紀念商品小物，限量每日前60位幸運民眾，展覽期間自1/9上午11點～1/11晚間9點止，難得機會不容錯過。

活動當天，主辦方-卡西歐計算機株式會社的台灣總公司代表人致詞表示，1957年企業家樫尾忠雄四兄弟共同創立了西歐計算機株式會社，並在1965年推出世界上第一款具備記憶功能的桌上型電子計算機「001」，至此六十個年頭以來，持續不斷推陳出新各式計算機來為全球消費者服務，這正是卡西歐將企業核心理念「創造力與貢獻」持續實踐的成果呈現。

台灣卡西歐股份有限公司總經理 河合雄介（圖左）、卡西歐計算機株式會社 營業本部 教育統轄部 統轄部長 新庄宏至（圖右）分享卡西歐計算機60年來的技術演進與創新成果。(圖片來源/台灣卡西歐提供)

60年來，卡西歐計算機全球累積銷售達18億台、遍佈超過100個國家，全球市佔率達60%。若以1台計算機厚度1公分為標準，18億台相當於3萬5千座101大樓。貼近時代脈動的卡西歐，在ESG環保議題上同樣有傲人成績，以紙料材質全面取代塑膠泡殼，達成減塑81%、平均減少918公噸碳排的輝煌紀錄，相當於每年將增加10萬棵樹幫助吸收碳排，為地球盡一分心力。

易讀、易用與耐用聞名全世界的卡西歐計算機，以日本製造精神為設計基礎，持續回應、滿足市場上對計算機的想像與期望，今年陸續發表六款嶄新產品，包括：以日本傳統花紋為意象的和風計算機；以回收塑料設計外型的簡約計算機；強化現有繪圖功能與科學使用大受好評的新一代繪圖型計算機；專為金融銀行業與學生族群開發的增彩升級版既有型號；融入大螢幕、高解析度的曜石計算機；以及居家生活首選的糖果計算機，不管任何年齡、任何族群，都能找到最適合您的卡西歐計算機！

「卡西歐計算機60週年嘉年華」於西門紅樓1F中央展區登場，透過互動展示回顧品牌發展軌跡。(圖片來源/台灣卡西歐提供)

「卡西歐計算機60週年嘉年華」於西門紅樓1F中央展區舉辦，邀請喜愛、支持卡西歐計算機的朋友一同進入卡西歐的時光隧道，讓我們一同創造美好的回憶吧。

