「一卡詞就被疑失智」 換照健檢壓力山大

高齡駕駛修法換照年齡下修至70歲，並新增認知功能、危險感知與反應能力等檢測項目。圖／聯合報系資料照片

高齡者換駕照困擾多，彰化縣芳苑鄉八十歲林姓老翁說，申請換駕照，到醫院測驗身體狀況，被要求說出地址，一下子說不出來就被懷疑失智，抱怨這是最後一次換照，以後不再申請了，「體檢和認知功能測驗讓人很有壓力。」

林姓老翁說，醫院人員問住家到醫院的距離、需要開車多久等問題，自己都能順利回答，但一下子要說出詳細地址，因生活中很少講到自家地址，大概只記得住什麼村、什麼路，至於幾鄰、幾號還要想一想，這些測試讓人很有壓力。

廣告 廣告

台東縣達仁鄉七十四歲洪姓婦人說，最近正為了高齡換照問題傷透腦筋，住家離監理站車程約一點五小時，沒有公車直達，若不開車，根本到不了監理站和醫院，每次開車出門都提心吊膽，深怕遇到臨檢。她感嘆，對住在偏鄉的高齡者來說，交通不便是一大難題，要配合政策，也陷入兩難。

彰化秀傳醫院提供駕照體檢健檢服務，健檢中心人員指出，長者換照體檢常見的關卡是視力檢測，有的未能通過視力測量，醫師會建議重新配眼鏡再來檢測，有的長輩罹患輕微白內障，視力檢查時看不清楚，通常都會先轉介眼科治療，有的則先接受置換水晶體手術，恢復後再來檢查。

健檢人員說，七十五歲以上須接受認知功能評估，包含畫時鐘、回答情境問題及記憶力測試等，像是「你現在在哪裡」、「早餐吃了什麼」等，主要為篩檢失智風險，若基礎測驗無法通過，實際開車上路風險很高，檢查過程也不太可能放水。

【看原文連結】

更多udn報導

身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高

櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到

白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開