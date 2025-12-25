「卡車界特斯拉」虧損逾5.56億 破產後員工慘剩1人

美國電動卡車大廠尼古拉公司被譽為「卡車界特斯拉」。（圖／翻攝自Nikola Corporation 臉書）





美國電動卡車大廠尼古拉公司（Nikola Corporation）曾被譽為「卡車界特斯拉」，根據美國德拉瓦州破產法院最新文件指出，公司在今年2月聲請破產後，員工數從當時的874人一路銳減，目前公司只剩下1名全職員工，令人不勝唏噓。

宣布破產後只剩1人撐場

根據《clean trucking》報導，法院文件顯示，電動卡車大廠Nikola破產案已進行9個月，並與多家關係企業合併處理。去年9月時公司僅剩3名員工，外界推測其中包括時任執行長吉爾斯基（Steve Girsky），而到如今唯一留下來的，是負責清算作業的受託人湯瑪斯．皮塔（Thomas Pitta），也是唯一一名全職員工。而法院早在今年9月12日核准公司清算計畫，並於12月12日正式生效，象徵正式公司結束營運。

破產以來累計虧損破5.56億美元

根據11月營運數據資料顯示，公司沒有任何營收進帳，單月仍虧損約160萬美元（約新台幣5100萬元），也讓破產以來的累計虧損正式突破5.56億美元（約新台幣180億元）。帳上現金也持續縮水，11月初還有約4570萬美元，月底僅剩4120萬美元。整體財務狀況嚴重失衡，淨值為負1.72億美元，資產約1.24億美元，但負債卻高達2.96億美元。

加速賣資產止血 回收近3880萬美元

為了變現資產，Nikola持續出售非核心項目，至今已回收約3880萬美元（約新台幣12.5億元），包括：

1.環境信用額度：售予Mack Trucks，約1530萬美元

2.Wabash Valley Resources：股權與可轉債合計112萬美元

3.Hyroad Energy資產：轉讓給Simoneta公司，約385萬美元

4.Lucid交易案：今年4月獲准出售部分資產

5.小額資產出售：賣給WestAir Gases與創辦人弟弟Lance Milton

破產燒錢驚人 律師顧問費已近2900萬美元

破產程序本身同樣代價高昂，截至目前為止，Nikola及相關委員會的專業費用已逼近2900萬美元，光是最近一個月就核准360萬美元。其中主辦律師事務所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman已拿走約440萬美元，財務顧問M3 Advisory Partners 與 Houlihan Lokey 各自也領走超過500萬美元。

電動卡車還有未來？接手人拚復活

至於Nikola留下的氫能卡車，仍有一線生機。去年8月標下Nikola資產的Hyroad Energy宣布，將自本月起讓停擺多時的 Nikola Tre 氫燃料電池卡車重新上線，恢復數位連線與系統服務。Hyroad也承諾，將為現有車主提供維修、零件、軟體支援，並擴大加州氫能加氫站布局。

從被譽為特斯拉勁敵，到如今破產清算，只剩下一名清算人員，Nikola跌落神壇，成為又一家倒閉的電動車業者。

