卡軍警加薪卻大撒幣 擺明拚選舉

行政院大動作撒幣，對照抵死不依三讀法律提高軍人、警消待遇，實在諷刺。圖為立法院去年三讀通過軍人待遇修法。（本報資料照片）

行政院繼上周宣布提高老農津貼後，本周再度祭出利多政策，國民年金給付加碼近千元，文化幣與運動幣也擴大發放，分別嘉惠老年人與年輕人；政院大動作撒幣，對照抵死不依三讀法律提高軍人、警消待遇，實在諷刺，原來錢不是不能花，是不能給別人花，顯然就是為拚年底選舉而布局。

政院上周宣布老農津貼調高至1萬，每年增加支出129億，昨天再宣布國民年金給付將從每個月新台幣4049元調高為5000元，每年增加預算估計860億元，文化幣與運動幣也都將擴大適用年齡層。

諷刺的是，目前總預算在立院卡關的主要原因，就是政院不願意編列立院三讀通過的軍人加薪、提升軍警消退休待遇法案，其預算估計也就300億左右，且是立院三讀通過的法案，朝野為此陷入僵局，政院用財政壓力為由拒絕編列，一手擋下在野黨修法提升軍警消待遇法案，結果另一手又發錢大撒幣，如何讓人相信財政困窘？

況且，無論老農津貼或國民年金，政院都必須提案修法，在立院審查三讀過後才能提高給付金額，但過去政院又一直主張立院修法提高預算支出的行為違憲，現在種種大撒幣政策，分明是為了累積仇恨值，若屆時總預算仍卡關，才有機會宣傳「藍白卡福利」。

此舉令人想起大罷免期間，在野黨高喊普發現金，執政黨也斥為「掏空國庫」，大罷免失敗後執政黨轉支持普發現金，還要清楚註記「是執政黨、行政院發的錢」；顯然一切都只是政治考量，財政是否困難純粹視顏色而定，在野黨想發錢可沒門，執政黨發的錢鈔票上還得註明出處，不是不發錢，是不給在野黨發錢。