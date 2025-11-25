一卡通宣布持續與LINE平台深度合作 下載APP繼續使用轉帳、繳費功能

▲ 圖 / iPASS 一卡通 官網

新北市 / 林彥廷 綜合報導

iPASS MONEY今 (25) 日宣布會持續與LINE平台緊密合作，延續在 LINE 錢包中的使用體驗。原 LINE Pay 中的 iPASS MONEY 多數服務將於 114 年 12 月 3 日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於 LINE 放心持續使用。

為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於 114 年 12 月 31 日前仍保留 LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。未來僅需提前下載 iPASS MONEY APP ，即可於 LINE 內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

目前 iPASS MONEY 所有錢包服務也已整合至一卡通獨立 iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入 APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的 TWQR 支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合 iPASS MONEY 及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的 iPASS MONEY APP 繼續使用。

一卡通董事長廖泰翔對此再次強調表示：「超過 720 萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過 iPASS MONEY APP 持續與 LINE 展開更多合作，延續廣大用戶在 LINE 錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。」 為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗 iPASS MONEY 全新的支付服務，12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽 iPhone 17 Pro 512G 及一卡通綠點，重磅回饋即將登場！屆時請用戶把握限時回饋，更多活動詳情請持續關注 iPASS一卡通官網公告。

