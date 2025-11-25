一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷

▲iPASS MONEY今（25）日宣布，會持續與LINE平台緊密合作，所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中。（圖╱一卡通公司提供）

[NOWnews今日新聞] 一卡通旗下iPASS MONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASS MONEY今（25）日宣布，會持續與LINE平台緊密合作，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，未來僅需提前下載PASS MONEY APP，即可連結LINE持續使用錢包、轉帳及繳費等服務。

為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於12月31日前仍保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。未來僅需提前下載iPASS MONEY APP，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

▲未來僅需提前下載PASS MONEY APP，即可連結LINE持續使用錢包、轉帳及繳費等服務。（圖╱一卡通提供）

一卡通指出，目前iPASS MONEY所有錢包服務也已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的iPASS MONEY APP繼續使用。

一卡通董事長廖泰翔再次強調，超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過iPASS MONEY APP持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。

▲iPass MONEY APP服務說明圖。（圖╱一卡通提供）

為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗iPASS MONEY全新的支付服務，一卡通12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點，重磅回饋即將登場，屆時請用戶把握限時回饋，更多活動詳情請持續關注iPASS一卡通官網公告。

