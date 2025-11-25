一卡通宣布 續與LINE平台深度合作

全台超過七百二十萬用戶信賴的電子支付夥伴iPASS MONEY，今(廿五)日正式宣布會持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗；原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務將於十二月三日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。(見圖)

一卡通公司今(廿五)日說明，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY於十二月卅一日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用；未來僅需提前下載iPASS MONEY APP，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。目前iPASS MONEY所有錢包服務也已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過五十萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的iPASS MONEY APP繼續使用。

廣告 廣告

一卡通董事長廖泰翔表示，超過七百二十萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過iPASS MONEY APP持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。

為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗iPASS MONEY全新的支付服務，十二月三日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點，重磅回饋即將登場！屆時請用戶把握限時回饋，更多活動詳情請持續關注iPASS一卡通官網公告。

原在LINE Pay裡的iPASS MONEY已成為台灣民眾日常不可或缺的支付夥伴，服務範圍涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景；未來一卡通iPASS MONEY APP將延續所有服務，持續以用戶為中心，積極開發更多創新服務，為用戶提供穩定、可靠且與時俱進的支付服務。