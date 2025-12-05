一卡通巧思情繫LINE MINI APP服務新上線

一卡通公司iPASS MONEY自明(2026)年元旦起與LINE Pay分手，為讓既有用戶能持續在LINE介面中使用iPASS MONEY功能，一卡通公司今(5)日宣布啟用「LINE MINI APP」功能，只要將LINE帳號綁定電支帳戶，就可以透過MINI APP繼續享受iPASS MONEY服務。7-ELEVEN則在OPENPOINT APP內加入「品牌專用點」功能，首波祭出「咖啡專用點」，每消費滿百元贈百點。

廣告 廣告

LINE Pay電支服務「LINE Pay Money」上線後，註冊人數飛快成長，23小時就有56萬人加入行列，原本在LINE錢包介面中提供電支服務的一卡通公司iPASS MONEY，將在明年1月1日正式退出LINE錢包系統。雖然一卡通公司鼓勵會員下載iPASS MONEY獨立APP持續使用服務，不過用戶習慣難在短時間內改變，因此一卡通公司特別開通「LINE MINI APP」功能。

一卡通公司取得LINE錢包中的廣告版面，用戶點進合作版位後，系統就會引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，同時協助加入一卡通iPASS MONEY官方LINE帳號，之後就能在LINE介面中快速進入iPASS MONEY系統，進行LINE好友轉帳、生活繳費等，甚至還能替手中的一卡通票卡加值或購買月票。

即日起至12月31日，用戶首次啟用iPASS MONEY的LINE MINI APP服務，即可獲得價值1,000元的優惠券禮包，完成任一筆生活帳單繳費，還能拿到30元全通路適用的優惠券，消費隔日就能兌換回饋金。活動期間每次交易還能參加抽獎，獎項有iPhone 17 Pro 512GB手機、三星Galaxy Watch6智慧手錶……等。

7-ELEVEN打造「uniopen會員生活圈」，統計發現會員運用OPENPOINT點數時，不僅喜歡用來折抵消費金額，更喜歡兌換超商商品、折抵帳單與抽獎，因此在OPENPOINT APP內首創「品牌專用點」新功能。

首波主打「咖啡專用點-CITY系列燕麥飲品」優惠，消費者在7-ELEVEN門市購入指定燕麥飲品系列，12月5日至7日單筆每滿100元，即贈100點咖啡專用點，1點等於現金1元，可用於折抵指定商品的消費金額。

原文出處

延伸閱讀