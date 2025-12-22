一卡通復刻3.5吋磁碟片 12/24推出

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通精準復刻「元老級」儲存媒體3.5吋磁碟片，預計12月24日推出3D造型卡，邀大家回顧80、90年代的科技回憶。

一卡通說明，3.5吋磁碟片在電腦發展史上擁有不可抹滅的地位，自1984年蘋果在Mac機上採用，並在1980至1990年代迅速普及，成為電腦標準配備之一，在1996達到巔峰，估算全球有多達50億片磁碟片被使用。

直到21世紀後逐漸淡出，但它作為個人電腦時代的初期象徵，其歷史意義深遠，承載著一代人初次接觸電腦、儲存檔案的珍貴記憶。

一卡通「3.5磁片3D造型卡」不僅在外觀精準復刻經典3.5吋磁片，更加入了設計巧思，使其兼具收藏與實用性；經典的復古外觀巧妙地與一卡通電子票證功能結合，無論是搭乘大眾交通工具、超商購物，都能展現獨特的懷舊品味。

且每張卡片皆附贈貼紙，讓消費者可以如同當年軟碟片的標籤一樣，個人化裝飾，打造自己專屬的經典磁片一卡通。

「3.5磁片3D造型一卡通」共推出最能代表當年的電腦主流配色經典黑、屬於80、90年代的活潑與青春印記的青春黃兩種經典配色，預計12月24日，在7-ELEVEN門市及PChome 24h購物同步開始販售，數量有限、售完為止。

