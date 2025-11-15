一卡通攜手高美館 百萬一卡通綠點助力「藝術低碳永續行動」

深耕支付服務的iPASS一卡通，致力於提供全方位便利的支付服務，身為全台用戶數最多的電子支付品牌，更賦能創新推出多項ESG永續計畫及合作方案，持續為社會注入推動永續發展的動力；繼與國家兩廳院合作後，十四日再與高雄市立美術館攜手倡議「藝術低碳永續行動」，於高美館兩大年度國際藝術特展期間，由一卡通贊助百萬一卡通綠點，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸前往觀展，紓解周邊交通壓力，沉浸藝術饗宴之際，同時實現綠生活，為地球創造美好未來。(見圖)

廣告 廣告

一卡通公司今(十五)日說明，高美館精心策畫之國際級藝術展演，每年均吸引大批來自全台各地藝術愛好者前來參與藝術盛會；今年度兩大特展之一為高雄市立美術館《馮‧沃爾夫的花園堡壘》特展，是英國藝術家馮‧沃爾夫（Von Wolfe）在亞洲的首次大型回顧展，而內惟藝術中心《Mr.の奇想愛情》特展，則為村上隆首席弟子、日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.於台灣的首次大型展出，精彩可期預估參觀人次將再創新高。

擁有四十三公頃藝術生態園區的高美館，長期致力於環境永續的推動，近年接續導入電子紙看板系統以減少紙張浪費；在展覽結束後，亦會悉心保留展示櫃等材料，讓廢料得以再回收，在館內其他空間重複使用。

高美館顏名宏館長表示，高美館持續將永續精神融入美術館的DNA，很榮幸此次與iPASS一卡通攜手推動「藝術低碳永續行動」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往美術館、享受被美好浸潤的日常，也期盼觀眾在走出園區後，低碳永續的美學精神仍在眾人心中迴響。

身為在地企業的iPASS一卡通，這次特別攜手高美館贊助百萬一卡通綠點，希望成為驅動民眾支持藝術低碳永續的行動力。一卡通公司董事長廖泰翔指出，iPASS一卡通秉持創新與服務精神，持續進化擴增支付服務動能，打造綠色金融服務永續生態圈，期盼從生活支付出發，助力各政經界及文化創意產業等跨界領域，對齊政府台灣二○五○淨零轉型永續發展目標及倡議友善環境理念，共創永續共好的未來。

一卡通公司總經理鄭鎧尹提到，iPASS MONEY擁有七百一十萬用戶，為全台用戶數最多的電子支付品牌，儲值卡發行量也達五千三百萬張，廣大的用戶成為iPASS一卡通持續深化綠色金融永續行動的堅強後盾，透過「一卡通綠點」回饋計畫，結合公共運輸、日常消費與生活繳費場景，可持續鼓勵民眾參與永續行動，實踐低碳綠生活。龐大的數據賦能，更可攜手各界合作多面向ESG永續計畫方案，共榮永續發展。

愛護地球即刻行動，iPASS一卡通與高美館攜手鼓勵民眾支持這次「藝術低碳永續行動」，改搭乘大眾運輸前往欣賞國際級藝術特展，自十一月十一日起，於特展期間憑兩特展有價門票可分別至高雄市立美術館一樓服務中心及內惟藝術中心服務櫃台，每人每張門票可兌換「一卡通綠點五十點」兌換券乙張，每iPASS MONEY帳號限領兩組序號，數量有限，兌完為止。一卡通綠點一點價值等於一元，可折抵一卡通記名卡及iPASS MONEY乘車碼交通搭乘金、生活繳費或超商綠色通路消費，請民眾多改搭乘大眾運輸前往觀展，支持藝術低碳永續行動。

此外，至高雄市立美術館服務中心櫃台加入高雄市立美術館LINE官方帳號「KMFA Friends」會員，進行「藝術永續生活挑戰」趣味問答，並出示已登入一卡通iPASS MONEY APP手機畫面，還可獲贈「可愛造型一卡通」乙張，每人限兌換乙個，數量有限，兌完為止。請大家把握機會欣賞國際藝術盛會，同時為愛護地球盡一份心力。