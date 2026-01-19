卡通氣球破！5歲女吹氣變缺氧倒地嘴唇黑

台南一名5歲女童在家拿卡通氣球玩，發現氣球有破洞，女童用嘴吹氣吸入氦氣險喪命。（圖／東森新聞）





台南一名5歲女童在家拿卡通氣球玩，發現氣球有破洞，女童用嘴吹氣，結果不到一分鐘，人垂直倒下，尿失禁，爸爸一開始以為在玩，後來看整個氣球都黏在女童嘴上，女童嘴唇還發黑，驚覺不對勁，大喊後女童才醒來，緊急送醫還好沒有大礙，卡通氣球內的裝的是氦氣，無毒，但是不能吸入體內，很容易造成缺氧。

5歲女童手上拿著彩虹小馬卡通氣球，突然臉靠近氣球底部，整個臉像是套進氣球一樣，女童繞圈圈之後不到一分鐘，人垂直倒下，倒下當下氣球還黏著她的臉，一旁的弟弟妹妹看姊姊倒下靠近看了一下，女童腳有持續在動、氣球也有擺動，弟弟妹妹以為在玩不以為意，隨後爸爸上廁所回來，看到女童倒下過去關心。

廣告 廣告

女童爸爸吳先生：「屁股那邊地上有一灘尿，那個氣球馬的身體破掉部分，整個已經消風黏在她臉上了啦，然後剩下就是嘴巴那邊，氣球有一股一股，在呼吸那樣一股一股、一下一下這樣，我就用手去拉氣球，結果發現怎麼氣球已經吸住在她臉上，我就大力把它扯掉，嘴唇全部都是黑色的。」

爸爸驚覺不對勁，媽媽過來兩人大叫，女童突然醒來放聲大哭，爸媽不放心趕緊將女童送醫還好沒大礙，原來女童是發現氣球有些微破洞，吹氣結果吹的過程，把氣球裡的氦氣吸入體內。

女童爸爸吳先生：「傻了啊，我以為她死了，把它黏在臉上吹，然後可能小孩子不會吹，她吹一口空氣她要吸氣再吹，剛好把裡面的氦氣吸進去。」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「氦氣吸到人體內，它就減少空氣中氧氣的濃度，一般我們在空氣中，氧氣濃度是21％，降低到16％以下，那就很危險會出現缺氧。」

女童拿的這種會往上飄的卡通氣球，裏頭裝的通常是氦氣，氦氣沒有毒性，屬於惰性氣體也就是比較不會發生化學反應，但是最怕吸入體內，會造成意識不清、呼吸衰竭、抽搐，嚴重會死亡，女童吹氣球大概只吹了七八口，人就開始頭昏眼花，醫生說卡通氣球看是無害，但還是有危險，小孩在玩大人要在身邊，比較保險。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

變態汽修老闆！灌醉好友性侵還痛毆 辯：她摔倒

台中11歲女童大叫後昏迷亡 驗出「B19病毒」...無有效療法

