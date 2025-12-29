一卡通發錢啦！手機「完成２步驟」爽領1500元，8200項生活繳費一次搞定
隨著行動支付普及率不斷攀升，民眾對於便利、安全的支付工具需求持續增長。一卡通公司旗下iPASS MONEY APP在此趨勢下異軍突起，下載數量快速成長，成為台灣數位支付市場的重要參與者。一卡通公司近日宣布，iPASS MONEY APP下載數量已正式突破330萬大關，同時宣布推出限時回饋活動，最高可領1,500元回饋金。
原先在LINE PAY的錢不會消失
原民眾於LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通iPASS MONEY所提供的服務。針對用戶最關心的帳戶資料轉移問題，一卡通強調使用iPASS MONEY APP不會影響原本LINE PAY錢包的餘額，用戶僅需使用手機號碼即可一鍵登入應用程式，所有原帳戶餘額、個人設定資料與交易紀錄都會完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能也都能無縫接軌繼續使用。
iPASS MONEY限時回饋1500元
為了回饋用戶的信賴與支持，一卡通推出限時回饋活動，活動期間從12/11至12/31。用戶只要在活動期間內開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，即可立即獲得最高1,000元優惠券。此外，若用戶同時連結指定銀行帳戶，還能再享最高500元回饋，總計可獲得最高1,500元的優惠。
連結指定銀行帳戶享回饋
一卡通詳細說明，用戶若要獲得額外500元回饋，需要連結指定的合作銀行帳戶。這些指定銀行包括台中銀行、聯邦銀行、玉山銀行、台新銀行、元大銀行、王道銀行、遠東商銀、土地銀行及樂天國際銀行等９家金融機構。透過連結這些銀行帳戶，用戶不僅能享受回饋優惠，在繳費時也能同步賺取相關回饋點數。
自動儲值功能解決餘額不足困擾
iPASS MONEY的核心優勢在於自動儲值機制，能徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題。用戶只需設定「自動儲值交易差額」功能，系統就會在支付時自動確保帳戶餘額充足，讓結帳或繳費過程全程順暢無阻。
iPASS MONEY可繳電費、停車費
在繳費功能方面，iPASS MONEY提供超過8200項生活繳費服務，涵蓋水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費等各種日常開支。用戶只需透過掃描帳單上的TWQR碼或三段式條碼，即可輕鬆完成各項繳費作業。系統還支援自動扣繳功能，用戶可設定定期繳費項目，讓生活繳費更加便利且不易遺漏。
iPASS MONEY可在超商使用
iPASS MONEY的消費通路相當廣泛，不僅支援全台４大超商，更串聯全國TWQR超過50萬個廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。目前已開通的知名大型通路包括美廉社、星巴克、yoxi、55688台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞EC歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐北區等眾多知名品牌，甚至支援日本消費，使用場景相當多元。
iPASS MONEY APP下載簡單
一卡通也貼心提醒，尚未啟用iPASS MONEY APP的民眾，可從LINE錢包進入好友轉帳或繳費頁面，依照系統指示進行授權並下載應用程式後登入，即可完成綁定並開始使用各項支付功能。該公司承諾未來將持續強化服務品質，提供更穩定、多元的數位支付體驗，滿足用戶不斷變化的支付需求。
▲iPASS MONEY可在全台４大超商消費。（圖片來源：一卡通官網）
一卡通
網址：https://www.i-pass.com.tw/News/Detail/103997
更多食尚玩家報導
饗A Joy最強不是龍蝦？他吃完Buffet被１物驚豔到，全場點頭：真的超好用
牛仔褲多久洗一次？專家曝「黃金頻率」洗錯恐褪色，加碼１招解決頑固污漬
冬天如何改善手腳冰冷？網友推薦６大暖身方法：穿襪子排第３、吃這些最有效
旅遊十幾國後大讚「這國」最讚！一票人點頭：天堂級體驗、美食多又好買
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 63
不投保就不能騎 YouBike傷害險明年1／1上路
為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局提醒，自民國115年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛，保費由政府全額負擔，若不幸發生意外事故，最高理賠金額可達100萬元，距離政策正式上路已進入倒數階段，尚未完成投保的市民朋友，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導犯下隨機攻擊案件的嫌犯張文，疑似墜樓畏罪身亡，警方在死無對證的情況下，要偵辦案件有難度，目前朝張文身邊的5樣3C產品下手，在張文租屋處，被燒毀的筆電，最難破解，需要輸入金鑰才能存取資料，破解時間恐怕要上百年！另外查扣到的iPhone手機，時間停留在2022年，也讓人匪夷所思。民視 ・ 1 天前 ・ 2
三星Odyssey裸視3D顯示器衝上6K解析度、G6飆出1040Hz畫面更新率，LG推RGB條列OLED顯示器
按照往例，CES開展前夕就是各家顯示器大廠「秀規格」的時刻，而三星與LG稍早不約而同地發表2026年款式電競螢幕陣容。三星今年主打「超高規格」，不僅將裸視3D顯示器解析度推升至6K，更端出了誇張的1040Hz更新率螢幕，LG則聚焦於「畫質精細度」，透過全新的RGB條紋子像素OLED面板，試圖解決OLED螢幕看文字容易有毛邊的長久痛點。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 2
台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借
台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天（28日）凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
今次同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
不只拚基地台數量！更拚AI腦袋 揭電信三雄怎靠「演算法」撐住百萬人流
隨著2026年倒數計時，全台各縣…民報 ・ 1 天前 ・ 4
保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶
當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前 ・ 14
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 34
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 47
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 263