一卡通發錢啦！手機「完成２步驟」爽領1500元，8200項生活繳費一次搞定

隨著行動支付普及率不斷攀升，民眾對於便利、安全的支付工具需求持續增長。一卡通公司旗下iPASS MONEY APP在此趨勢下異軍突起，下載數量快速成長，成為台灣數位支付市場的重要參與者。一卡通公司近日宣布，iPASS MONEY APP下載數量已正式突破330萬大關，同時宣布推出限時回饋活動，最高可領1,500元回饋金。

原先在LINE PAY的錢不會消失

原民眾於LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通iPASS MONEY所提供的服務。針對用戶最關心的帳戶資料轉移問題，一卡通強調使用iPASS MONEY APP不會影響原本LINE PAY錢包的餘額，用戶僅需使用手機號碼即可一鍵登入應用程式，所有原帳戶餘額、個人設定資料與交易紀錄都會完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能也都能無縫接軌繼續使用。

iPASS MONEY限時回饋1500元

為了回饋用戶的信賴與支持，一卡通推出限時回饋活動，活動期間從12/11至12/31。用戶只要在活動期間內開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，即可立即獲得最高1,000元優惠券。此外，若用戶同時連結指定銀行帳戶，還能再享最高500元回饋，總計可獲得最高1,500元的優惠。

連結指定銀行帳戶享回饋

一卡通詳細說明，用戶若要獲得額外500元回饋，需要連結指定的合作銀行帳戶。這些指定銀行包括台中銀行、聯邦銀行、玉山銀行、台新銀行、元大銀行、王道銀行、遠東商銀、土地銀行及樂天國際銀行等９家金融機構。透過連結這些銀行帳戶，用戶不僅能享受回饋優惠，在繳費時也能同步賺取相關回饋點數。

自動儲值功能解決餘額不足困擾

iPASS MONEY的核心優勢在於自動儲值機制，能徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題。用戶只需設定「自動儲值交易差額」功能，系統就會在支付時自動確保帳戶餘額充足，讓結帳或繳費過程全程順暢無阻。

iPASS MONEY可繳電費、停車費

在繳費功能方面，iPASS MONEY提供超過8200項生活繳費服務，涵蓋水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費等各種日常開支。用戶只需透過掃描帳單上的TWQR碼或三段式條碼，即可輕鬆完成各項繳費作業。系統還支援自動扣繳功能，用戶可設定定期繳費項目，讓生活繳費更加便利且不易遺漏。

iPASS MONEY可在超商使用

iPASS MONEY的消費通路相當廣泛，不僅支援全台４大超商，更串聯全國TWQR超過50萬個廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。目前已開通的知名大型通路包括美廉社、星巴克、yoxi、55688台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞EC歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐北區等眾多知名品牌，甚至支援日本消費，使用場景相當多元。

iPASS MONEY APP下載簡單

一卡通也貼心提醒，尚未啟用iPASS MONEY APP的民眾，可從LINE錢包進入好友轉帳或繳費頁面，依照系統指示進行授權並下載應用程式後登入，即可完成綁定並開始使用各項支付功能。該公司承諾未來將持續強化服務品質，提供更穩定、多元的數位支付體驗，滿足用戶不斷變化的支付需求。

▲iPASS MONEY可在全台４大超商消費。（圖片來源：一卡通官網）

一卡通

網址：https://www.i-pass.com.tw/News/Detail/103997

