一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元

實習記者藍子瑄／綜合報導

一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。（示意圖／資料照）

一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。

一卡通說明，用戶只要在 iPASS MONEY APP 中開啟「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，即可獲得 最高 1000 元優惠券；若再連結指定銀行帳戶，包括台中銀行、聯邦銀行、玉山銀行、台新銀行、元大銀行、王道銀行、遠東商銀、土地銀行及樂天國際銀行等，還可再享最高 500 元回饋。

不少民眾也關心，使用 iPASS MONEY APP 是否會影響原本LINE PAY 錢包的餘額？一卡通強調，用戶只要以手機號碼一鍵登入 iPASS MONEY APP，原本帳戶內的儲值金額、設定資料與交易紀錄都會完整保留，LINE 中常用的好友轉帳、生活繳費、乘車碼等功能，也都能無縫接軌、繼續使用，不必擔心餘額消失。

只要以手機號碼登入 iPASS MONEY APP，LINE 中常用的好友轉帳、生活繳費、乘車碼等功能，也都能繼續使用。（圖／資料庫）

在功能方面，iPASS MONEY 透過自動儲值機制，解決消費時餘額不足的困擾，同時支援全台四大超商，以及 8200 多項生活繳費項目，包括水電費、瓦斯費、停車費等，掃碼即可完成繳費，還能設定自動扣繳。消費通路則涵蓋星巴克、美廉社、燦坤、台灣中油、環球購物中心、金色三麥、50嵐等多家知名品牌，甚至支援日本消費，使用場景相當廣泛。

一卡通也提醒，民眾若尚未啟用 iPASS MONEY APP，可從 LINE 錢包進入好友轉帳或繳費頁面，依指示授權並下載 APP 後登入，即可完成綁定並開始使用支付功能。未來一卡通也將持續強化服務，提供更穩定、多元的數位支付體驗。

