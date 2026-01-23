一卡通辦年貨回饋40% LINE Pay分帳送點數

進入年節採辦年貨旺季，支付業者促銷競相出籠。一卡通公司力推指定通路消費滿額贈50元優惠券，並攜手「CashBack返多多」祭出10%現金回饋。LINE Pay Money啟動會員分帳功能，每週指定日與好友分帳收款額外贈LINE POINTS。永豐金證券贊助韓團SUPER JUNIOR演唱會，加碼送粉絲「應援禮包」。

一卡通公司iPASS MONEY積極開發不同支付場域，近期開通Global Mall環球購物中心、美廉社、日藥本舖、犀牛盾門市、塔吉特千層蛋糕、CACO加州椰子……等。農曆年前釋出專屬好康，在Global Mall掃碼交易累滿199元贈50元優惠券、於美廉社單筆購滿99元送40元券，換算回饋率最高逾40%。

廣告 廣告

同時，一卡通公司與「CashBack返多多」展開深度合作，打造一站式購物體驗。1月31日前透過APP進入返多多平台購物，下單不限金額均享10%現金回饋，首筆交易還有機會獲得最高3萬元的免單福利。

前往日本旅遊時，持iPASS MONEY可在日本境內所有PayPay通路交易，免收海外交易手續費，到BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等指定通路購物，還能使用優惠券再享10%折扣。

LINE Pay Money鎖定「分攤付款」需求，強打分帳、收款服務。即日起至2月9日，每週一透過LINE對話功能向任3位好友發出收款要求，並在活動期間內成功收到3筆款項，不限分帳金額都能領取36點LINE POINTS，正適合年節前親友聚餐時使用，也方便上班族團購、買便當進行分帳。

韓國天團SUPER JUNIOR即日起連續3天在高雄巨蛋開唱，永豐金證券取得官方指定合作金融夥伴資格，驚喜加碼1月24日、25日贈送「超值禮包」。粉絲進場後不僅能在座位上獲得「應援扇」外，還可領到「100元限定股票禮物卡」，2月底前掃描卡片上的QR Code並輸入序號，就能將100元禮金存入豐存股帳戶，日後用來購買股票，增大投資效益。

原文出處

延伸閱讀