一卡通還原3.5吋磁碟片 TPASS購卡金領取到期

為了在競爭激烈的市場中殺出血路，電子票證業者再出奇招！一卡通公司把七、八年級生記憶中的「3.5吋磁碟片」變成3D造型一卡通，喚起粉絲們的懷舊情懷；交通部公路局補助的100元購卡金領取期限今(2025)年底結束，民眾可使用悠遊付Easy Wallet APP享受一秒到帳的小確幸。

古早時代的微軟電腦DOS作業系統，在電腦開機時要用一張軟碟片來啟動操作系統，使用應用程式時又須更換成另一張軟碟片，因此電腦配置了2個軟碟機，一個用於5.25吋磁碟機(A槽)，一個用於3.5吋磁碟機(B槽)，後來加入的硬碟則被排到C槽。

3.5吋磁片在1996年時達到巔峰，全球有多達50億片磁碟片被使用。儘管在進入21世紀後淡出人們的視野，但它作為個人電腦時代的初期象徵，承載著一代人初次接觸電腦、儲存檔案的記憶。

一卡通公司將於12月24日發行「3.5磁片3D造型一卡通」，完整還原經典3.5吋磁片的造型，在7-ELEVEN門市以及PChome 24h購物都可以買到，每張售價550元。配色有最能代表當年的電腦主流配色「經典黑」、屬於80、90年代青春印記的「青春黃」2種。每張卡片附贈貼紙，讓消費者如同當年軟碟片的標籤一樣，個人化裝飾，打造屬於自己的磁片一卡通。

此外，購買TPASS 1.0悠遊卡的民眾，皆可領取交通部公路局補助的100元購卡金，最晚須於12月31日前靠卡領取。悠遊付APP力推「靠卡領回饋金」功能，自9月上線以來吸引逾2萬2,000人次運用，民眾只須開啟手機上的悠遊付Easy Wallet APP，進入「悠遊卡加值機」，將超級悠遊卡輕靠於手機背面上方，即可隨時隨地領入TPASS2.0常客回饋金或交通部公路局補助的100元購卡金，現金秒入帳。

同時，TPASS 2.0常客回饋金或購卡金也能到實體通路領取，用戶可持已完成登錄的悠遊卡前往統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社等指定通路靠卡拿回饋。未來悠遊卡公司將繼續攜手政府單位、交通業者等，陸續把更多補助、優惠整合進「靠卡領回饋金」機制中，建構完善的數位支付和便民服務生態圈。

