一卡通：iPASS MONEY錢包儲值金、功能都將持續服務

原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務今(3)日起調整。一卡通強調，所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，所有錢包儲值金及功能都將持續服務。

一卡通說明，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY於114年12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。只要下載「一卡通iPASS MONEY」APP，即可享有完整的錢包、轉帳及繳費等相關服務。目前 iPASS MONEY所有錢包服務已全面整合至獨立的「一卡通iPASS MONEY」APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金、好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

為確保用戶使用轉換無空窗期，只要下載「一卡通iPASS MONEY」APP，即可享有完整的錢包、轉帳及繳費等相關服務。（圖／一卡通提供）

一卡通表示，iPASS MONEY不僅支援全台各家銀行信用卡綁定付款，提供多元支付選擇，在國內消費方面，屬於全國共用的TWQR共用碼及乘車碼，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，iPASS MONEY也是生活中的好幫手，提供超過8,200項生活繳費服務，範圍涵蓋水電、學雜費、稅捐、醫療等。

原LINE Pay中的iPASS MONEY中所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，所有錢包儲值金及功能都將持續服務。（圖／一卡通提供）

一卡通還說，熱愛旅遊的用戶更不能錯過，只需將APP切換至日本版，即可輕鬆在支援PayPay的商家進行跨境支付。同時iPASS MONEY推出的「一卡通綠點」回饋機制，鼓勵環保理念，累積與使用場域遍及生活繳費、全台超商及交通月票，並可追蹤個人減碳量，將每次支付化為永續行動。用戶更可享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，建議立即下載升級版的iPASS MONEY APP。

一卡通董事長廖泰翔對此再次強調表示「超過720萬用戶的錢包都還在，一卡通會透過iPASS MONEY APP持續提供直覺、流暢的使用體驗，回應廣大用戶的期待，為完善金融服務繼續努力」 為感謝用戶支持並鼓勵民眾體驗iPASS MONEY全新的支付服務，近期將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點。

