一卡通iPASS MONEY服務移轉 千萬一卡通綠點大方送 加碼再抽台積電股票等值儲值金

▲一卡通iPASS MONEY重磅推出千萬一卡通綠點大方送及加碼再抽台積電股票等值儲值金回饋活動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著 2026 年即將到來，一卡通 iPASS MONEY 電支服務移轉至獨立 APP 已進入最後倒數數，為確保用戶數位支付生活不受影響，一卡通公司宣佈服務將全面移轉至「一卡通 iPASS MONEY」APP完整保留用戶原有的帳戶餘額、轉帳及繳費功能外，並同步迎來介面效能的全面升級。為了回饋廣大用戶的支持，即日起 (12/31) 推出重磅回饋活動。本次活動不僅投入高達價值千萬一卡通綠點，更祭出「台積電股票乙張之等值儲值金」大獎，旨在讓下載「一卡通iPASS MONEY」APP的用戶體驗更流暢的數位金融服務。

廣告 廣告

因應即將到來的新春佳節，iPASS MONEY推出「好運轉轉樂」活動，自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 2 月 22 日止，用戶只需透過APP 使用指定轉帳方式，每完成一筆不限金額轉帳給不同好友，轉出方與收款方均可獲得 1 次抽獎機會。本次活動主打「包包有獎」，總獎額高達 千萬一卡通綠點，最大獎為 888 點。每位用戶活動期間最高可享 30 次抽獎機會，讓日常好友間的資金往來更添趣味與實質回饋。

在活動期間內只要用戶的「常用轉帳清單」中儲存之 LINE 好友對象達 3 人（含）以上，並進行指定轉帳，即有機會抽中台積電股票乙張之iPASS MONEY等值儲值金，每人最高 30 次抽獎機會。除了轉帳互動，iPASS一卡通更將回饋延伸至生活消費，用戶只要在活動期間內使用 iPASS MONEY 累積消費每滿額，即可額外獲得 1 次抽獎機會，最引人注目的是，因消費而獲得的加碼抽獎次數「無上限」，消費越多，中獎機會越高！讓用戶在享受便利服務的同時，也有機會獲得投資神山的驚喜大禮，成為財富有感增值的大贏家。

本次大獎將於 2026 年 3 月 10 日正式抽出並公告於官網及 iPASS MONEY APP。請用戶儘速下載並啟用「一卡通 iPASS MONEY」APP，在享受多元支付便利的同時，也別錯過領取千萬一卡通綠點與抽台積電股票乙張等值儲值金大獎的絕佳機會。

iPASS MONEY 持續擴張支付版圖，目前已開通涵蓋全台交通、生活、餐飲、百貨與 3C 等領域的大型通路；除了串聯全台灣捷運、公車、Youbike、渡輪等交通路網的乘車碼，在生活消費方面也包含全台四大超商、momo購物網、台灣中油/台糖/台亞加油站、星巴克、麥當勞（APP手機點餐及歡樂送）、燦坤 3C家電、全國電子、美廉社、55688 台灣大車隊、環球購物中心、麻古茶坊、大苑子、萬波島嶼紅茶、茶湯會、晨間廚房…..等知名品牌，亦支援全國 TWQR 通路，用戶可掃描各家支付的 TWQR 立牌完成付款。一卡通公司呼籲用戶在服務移轉倒數之際，儘速下載並啟用 iPASS MONEY APP，在享有完整、多元支付便利的同時，更能參與高額的回饋獎項，攜手邁向智慧支付新生活。（圖／記者王雯玲翻攝）