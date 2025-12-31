一卡通iPASS MONEY移轉最後倒數！加碼抽台積電股票等值儲值金

記者李鴻典／台北報導

2026 年即將到來，一卡通 iPASS MONEY電支服務移轉至獨立 APP 已進入最後倒數數，為確保用戶數位支付生活不受影響，一卡通公司宣佈服務將全面移轉至「一卡通 iPASS MONEY」APP完整保留用戶原有的帳戶餘額、轉帳及繳費功能外，並同步迎來介面效能的全面升級。回饋用戶，即日起 (12/31) 推出回饋活動。本次活動不僅投入高達價值新台幣 1,000 萬一卡通綠點，更祭出「台積電股票乙張之等值儲值金」大獎。

一卡通iPASS MONEY推出千萬一卡通綠點大方送及加碼再抽台積電股票等值儲值金回饋活動。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司說，因應即將到來的新春佳節，iPASS MONEY推出「好運轉轉樂」活動，自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 2 月 22 日止，用戶只需透過APP 使用指定轉帳方式，每完成一筆不限金額轉帳給不同好友，轉出方與收款方均可獲得 1 次抽獎機會。本次活動主打「包包有獎」，總獎額高達 1,000 萬一卡通綠點，最大獎為 888 點（價值 888 元）。每位用戶活動期間最高可享 30 次抽獎機會。

一卡通公司說明，在活動期間內只要用戶的「常用轉帳清單」中儲存之 LINE 好友對象達 3 人（含）以上，並進行指定轉帳，即有機會抽中台積電股票乙張之iPASS MONEY等值儲值金，每人最高 30 次抽獎機會。用戶只要在活動期間內使用 iPASS MONEY 累積消費每滿 100 元，即可額外獲得 1 次抽獎機會，因消費而獲得的加碼抽獎次數則「無上限」。

本次大獎將於 2026 年 3 月 10 日正式抽出並公告於官網及 iPASS MONEY APP。

