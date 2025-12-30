一卡通iPASS MONEY開通 本週掃碼可搭北捷

▲一卡通iPASS MONEY開通支援雙北捷運及公車，民眾搭乘台北捷運及雙北公車，可輕鬆掃碼進站。（圖╱一卡通提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運即將開放手機掃碼乘車，隨著台北捷運開通多元支付，除維持原有儲值卡感應功能外，一卡通iPASS MONEY也開通支援雙北捷運及公車，自明年1月3日起，民眾搭乘台北捷運及雙北公車，即可輕鬆掃碼進站。

這不僅代表iPASS MONEY成為首家實現全台交通運輸「全台通行」的電子支付品牌，更寫下台灣行動支付串接全台交通路網的關鍵里程碑。

一卡通公司呼籲，廣大用戶儘速下載iPASS MONEY APP，開啟涵蓋全台交通、金融消費、生活繳費與跨境支付的完整數位支付體驗。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，隨著雙北乘車碼的開通，象徵一卡通已建構出全台最完整的數位交通服務鏈。「我們誠摯呼籲民眾立即下載並登入獨立APP，率先體驗高效、流暢的數位生活服務。」

身為台灣首家通過British Standards Institution（簡稱BSI）認證電子支付減碳交易的品牌，iPASS MONEY也展現領先業界的交通整合深度，用戶可將實體票卡與乘車碼帳戶串連，無論使用「實體卡片」或「手機掃碼」，皆可合併累計減碳里程，除了透過數位工具精準掌握碳排放數據，協助政府及企業加速邁向淨零轉型之外，民眾每趟搭乘大眾交通運具皆可獲得「一卡通綠點」折抵交通支出及綠色消費，再搭配「TPASS 2.0+」及常客回饋活動，每月最高可領取2500元回饋金，讓用戶在享受便利的同時，讓荷包權益極大化為鼓勵提前移轉。

一卡通公司也提到，自2026年1月3日起至2月10日，活動期間內使用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可獲贈7-ELEVEN專屬50元優惠券。

除了交通領域的強大優勢，iPASS MONEY 持續領先全台生活繳費範疇，舉凡水電瓦斯、全台停車費及規費，皆可一鍵完成。此外，日本跨境支付功能也深獲好評，用戶赴日旅遊時，可直接於全日本數百萬間支援PayPay的商家消費，享有即時匯率扣款與免海外手續費的雙重便利，實現跨國支付透明化。

