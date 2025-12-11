自由時報

一卡通iPASS MONEY APP傳捷報 下載量破330萬

李靚慧

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通今(11)日宣布， iPASS MONEY APP已達成下載數正式突破330萬的里程碑。iPASS MONEY推出限時回饋，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，可獲得最高1500元大禮包，包括最高1000元優惠券，以及同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。

完成2任務 最高拿1500元回饋

LINE用戶最愛用的「LINE好友轉帳」、「生活繳費」功能，過去均由一卡通 iPASS MONEY 提供，但在12月3日LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線後，原用戶必須下載iPASS MONEY APP，並以手機號碼一鍵登入，才可延續原儲值金額繼續使用。

廣告

許多用戶不清楚「 iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」的差別，因此在下載「LINE Pay Money」後，驚覺「錢不見了」，一卡通說明，錢都在「 iPASS MONEY」中。民眾只要下載iPASS MONEY APP，使用手機號碼登入後，所有用戶原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄，皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

一卡通今日宣布，iPASS MONEY APP下載數已正式突破330萬的里程碑，提醒用戶，iPASS MONEY不僅全台四大超商皆可使用，並全面串聯全國TWQR超過50萬的廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。

iPASS MONEY 目前已開通多家知名大型通路，包括美廉社、星巴克、yoxi、55688 台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞 EC 歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐(北區)…等知名品牌。iPASS MONEY 已成為台灣民眾日常不可或缺的支付夥伴，服務範圍涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景。未來一卡通 iPASS MONEY APP 將延續所有服務，持續以用戶為中心，積極開發更多創新服務，為用戶提供穩定、可靠且與時俱進的支付服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導
日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」
世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝
台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐
台鏈吸收25％H200銷中費用？童子賢：代收代付、非台灣買單

其他人也在看

Apple 蘋果即將釋出 iOS 26.2 更新！15 大新功能一次看

Apple 蘋果即將釋出 iOS 26.2 更新！15 大新功能一次看

Apple 蘋果公司日前已經發佈 iOS 26.2 RC 版作業系統，這也代表正式版 iOS 26.2 即將發佈。根據外媒推測，蘋果公司很可能會在 12 月 8

三嘻行動哇 ・ 1 天前4
郵局宣布支援Apple Pay 綁定步驟、優惠回饋一次看

郵局宣布支援Apple Pay 綁定步驟、優惠回饋一次看

郵局宣布支援Apple Pay 綁定步驟、優惠回饋一次看

EBC東森新聞 ・ 22 小時前發起對話
雙12「激省黑馬」　S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降

雙12「激省黑馬」　S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降

許多消費者已領取政府普發的一萬元現金，正思考如何將這筆小確幸發揮最大效益。行動裝置連鎖品牌「地標網通」啟動「雙12＋萬元普發省很大」企劃，喊出「你領1萬、地標再幫你省1萬」的超狂口號。除針對 Samsung、OPPO、vivo 等旗艦機型祭出破萬元的降價優惠，iPhone 指定機型也直降「超過1萬」。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前發起對話
郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay　簡單幾步驟就能加卡

郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay　簡單幾步驟就能加卡

中華郵政今（9）日表示，自即日起正式支援 Apple Pay 。民眾可以在常用的 Apple 裝置，透過 Apple Pay 使用郵政VISA金融卡，店內、線上，或是 app 內都能支付。中華郵政表示...

華視 ・ 1 天前1
三星摺疊雙機封王！Z Fold7、Z Flip7奪年度大獎

三星摺疊雙機封王！Z Fold7、Z Flip7奪年度大獎

【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年度智慧型手機大獎，三星今年表現亮眼，在摺疊領域強勢奪下「雙冠王」。Galaxy Z Fold7被選為最佳摺疊機，而Z Flip7則拿下最佳小手機，象徵摺疊形態正式跨過早期限制，成為能與傳統旗艦分庭抗禮的新主流。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前發起對話
川普政府點火 機器人大軍來襲！從機械手臂到送餐機器人 台鏈機器人概念股有哪些？｜盤點概念股

川普政府點火 機器人大軍來襲！從機械手臂到送餐機器人 台鏈機器人概念股有哪些？｜盤點概念股

機器人時代真的要來了？！川普政府近期傳出將「強力推進」機器人產業，引爆台股供應鏈上周全面走強。不只白宮開始重視機器人的戰略地位，黃仁勳、馬斯克、魏哲家等科技領袖也早就一致看好機器人的未來。機器人分為哪幾種？相關概念股有哪些？當科幻電影場景成真，機器人與你有什麼關係？一起來盤點機器人概念股的風險與機會！

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前發起對話
二手iPhone vs. Android手機怎麼選？規格、價格、保值力一次比給你看！

二手iPhone vs. Android手機怎麼選？規格、價格、保值力一次比給你看！

曾經「買二手機」被視為是預算不足的權宜之計，但現在，它早已成為一種精打細算的生活風格和主流消費選擇！特別是在 Yahoo 拍賣這類平台，選擇多、價格實在、還能競標撿便宜，讓買二手手機不再只是將就，而是聰明的高 CP 值選擇。

Yahoo好好買 ・ 1 天前發起對話
二刀流！攝錄雙棲的Canon EOS R6 Mark III　功能價格一次看

二刀流！攝錄雙棲的Canon EOS R6 Mark III　功能價格一次看

Canon正式發表全新 EOS R6 Mark III，以「攝錄無界 創意無限」為主軸。EOS R6 Mark III 以EOS無反光鏡相機首次加入Open Gate功能、與大幅提升拍照與錄影功能，打造更強大的「攝錄雙棲」產品，象徵創作者能以一機打開攝影與錄影雙棲創作的疆界。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前發起對話
酷澎3370萬筆個資外洩　疑中國籍前員工洩密

酷澎3370萬筆個資外洩　疑中國籍前員工洩密

即時中心／林韋慈報導韓國電商龍頭酷澎近日爆出3370萬筆用戶個資外洩的重大事件，由於韓國民眾普遍使用酷澎App購物，並且酷澎持續搶攻東亞市場，消息震驚國際社會與韓國大眾。今（9）日，韓國警方派出17名警員，突襲搜索酷澎總部，盼釐清案情。

民視 ・ 1 天前3
IG新功能「限時動態可直接被公開轉發」　網看法兩極

IG新功能「限時動態可直接被公開轉發」　網看法兩極

Meta旗下社群平台Instagram推出的新功能再度引發用戶不滿，網友發現公開的限時動態竟然可以被其他用戶直接分享轉發，無需經過標記或同意程序，此舉被批評為侵犯用戶隱私權。

中天新聞網 ・ 22 小時前發起對話
內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路

內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路

[Newtalk新聞] 內政部日前宣布暫行封鎖小紅書一年，遭質疑言論自由走回頭路。內政部政務次長馬士元今（11）天受訪表示，「小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，即使小紅書願意「落地」，還是要面對資安和詐騙問題。 馬士元上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，做了以上表示。 馬士元說，我國現在的打詐政策就是一個迴路跟機制，詐騙集團會避開，因此台灣詐騙案較去年降低，先前名人詐騙案也都下架了，「可是詐騙集團並沒有消失，他們在找下一個戰場，詐騙集團已經看上小紅書」。 馬士元指出，我國跟中國之間使用APP的生態不一樣，中國民眾只能用微博、微信，我國用的叫Wechat，是不同版本；中國用的叫抖音，我國叫Tiktok；中國不能用Google、LINE，當這樣市場區隔清楚的情況下，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直行的就是小紅書」。 馬士元說，美國先前發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但我國用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，是唯一兩岸社群平台的高速公路。小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底

新頭殼 ・ 1 小時前1
傳三星顯示將為摺疊iPhone量產1100萬片面板

傳三星顯示將為摺疊iPhone量產1100萬片面板

[NOWnews今日新聞]近日消息指出，三星顯示計劃明年為可摺疊iPhone生產超過1000萬片OLED面板，由於這一數量超出原先預期，反映出儘管這是蘋果第一次嘗試這樣的外型設計，但他們對市場反應十分...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前發起對話
赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」　推播即時災害資訊、支援繁中

赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」　推播即時災害資訊、支援繁中

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導日本青森縣外海昨（8）日發生規模7.5強震，劇烈搖晃使民眾驚慌，也引發海嘯警報。而台灣前往日本旅遊的人數眾多，想到...

FTNN新聞網 ・ 1 天前3
小紅書像「走私進口的巴士」只能設下路障 內政部：資料會被傳回中國伺服器

小紅書像「走私進口的巴士」只能設下路障 內政部：資料會被傳回中國伺服器

日前內政部宣布暫行封鎖小紅書一年，被質疑是箝制民眾的言論自由。資深政治評論員黃暐瀚今天在廣播節目中專訪內政部次長馬士元，他表示，小紅書可以說是兩岸網路上唯一「直通的高速公路」，資料會被不斷回傳至中國的伺服器。

風向台灣 ・ 1 小時前3
MKBHD手機獎揭曉！iPhone17奪年度最佳　最雷竟是它

MKBHD手機獎揭曉！iPhone17奪年度最佳　最雷竟是它

【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年智慧手機年度大獎，Apple在10個獎項中拿下4項，從最佳設計到年度手機都有，但同時也包辦「最雷手機」的不名譽位置，反映今年手機市場競爭激烈、差距逐漸趨同。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前發起對話
Apple Fitness+登台倒數！12／15上線支援K-Pop訓練

Apple Fitness+登台倒數！12／15上線支援K-Pop訓練

【記者趙筱文／台北報導】Apple宣布旗下獲獎肯定的健身與身心健康服務Apple Fitness+將於12月15日首次在台灣上線，這同時也是服務自5年前推出以來規模最大的一次全球擴展。Apple健身科技副總裁Jay Blahnik表示，Fitness+藉由Apple Watch或AirPods Pro 3在螢幕呈現即時數據，結合iPhone與iPad的便攜性，能為用戶帶來「無可比擬的動力」。官方也強調，此次擴展將讓全球49個國家與地區的使用者首次接觸12種類型的完整訓練內容，涵蓋肌力、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳、冥想等，時長介於5至45分鐘。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前發起對話
AI攻擊將工業化？2026資安三大警訊曝光

AI攻擊將工業化？2026資安三大警訊曝光

【記者趙筱文／台北報導】企業全面導入AI、流程自動化、多雲架構的同時，也把資安風險同步推向新臨界點。趨勢科技今日公布2026年資安年度預測報告指出，AI正從輔助工具邁向高度自主的「工業化」階段，使攻擊者擁有前所未見的自動化能力；多雲、供應鏈與內部治理缺口將成為威脅擴散的關鍵環節，企業若無法掌握自身攻擊面，恐讓AI成為反向滲透的跳板。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前發起對話
Google 祭出殺手鐧，Android XR 系統+Gemini大腦，要讓所有廠商都為它造眼鏡！

Google 祭出殺手鐧，Android XR 系統+Gemini大腦，要讓所有廠商都為它造眼鏡！

文章來源：Qooah.com Google 公佈公司正攜手 Samsung、Gentle Monster 及 Warby Parker 等合作夥伴，共同開發兩類 AI 智能眼鏡，預計新產品有望在2026年正式推向市場。新一代眼鏡將深度融合 Google 自研的 Gemini 大模型。用戶在佩戴後無需動手即可完成拍攝、路線導航、通話以及識別眼前物體等操作，其產品定位與 Meta 同 Ray-Ban 合作推出的智能眼鏡大體一致。 此次規劃的產品線主要分為兩種形態：一類是配備屏幕的版本，提供單眼或雙眼視覺方案，可支援 AR 導航、懸浮會議窗口等增強現實功能。另一類則為純音頻設計，外觀與普通眼鏡幾乎沒有區別，其計算任務主要通過與手機端的 Gemini 協同處理，讓用戶擁有更久的續航以及舒適的佩戴體驗。 與此同時，Google 也與中國 AR 企業 Xreal 合作推進名為「Project Aura」的獨立眼鏡項目。這款裝置將運行與前述智能眼鏡相同的 Android XR 操作系統，能夠脫離手機獨立運行，但需搭配外接電池供電。 Android XR 操作系統與 Gemini 模型能否成功，不僅關

Qooah ・ 1 天前發起對話

IEEE會議在台舉辦　中華電：加速邁向6G、AI時代

（中央社記者江明晏台北9日電）全球通訊指標會議IEEE GLOBECOM 2025在台舉辦。中華電信董事長簡志誠表示，在5G建設基礎上，中華電加速邁向6G與AI新時代，以「海地星空」網路結合AI原生網路與全光化基礎設施，盼台灣在次世代通訊競局中，占據關鍵位置。

中央社 ・ 1 天前發起對話
儀式感滿分！從晨起梳妝到居家娛樂 五款科技逸品給最懂生活的人

儀式感滿分！從晨起梳妝到居家娛樂 五款科技逸品給最懂生活的人

好科技，就是讓生活變好用、也變好玩！真正懂生活的人，把科技當成創造儀式感的小幫手：早晨更順、家裡更舒服、回憶更動人。這次精選五款超有魅力的科技逸品，美學×智慧一次到位，歲末就靠它們替生活升級！

Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 小時前發起對話