一卡通iPASS MONEY APP報喜 下載數破330萬

▲一卡通今（11）日宣布，iPASS MONEY APP下載數已正式突破330萬。（圖╱一卡通提供）

[NOWnews今日新聞] 一卡通今（11）日宣布，iPASS MONEY APP下載數已正式突破330萬的里程碑，為回饋用戶的信賴與支持，推出限時回饋活動，11日至31日活動期間內，用戶只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高1000元優惠券，同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。

一卡通指出，民眾原於LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通iPASS MONEY所提供服務，但在12月3日LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線後，原用戶必須下載iPASS MONEY APP，才可延續原儲值金額繼續使用。用戶只需手機號碼一鍵登入APP，所有用戶原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄，皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

其中，一卡通強調，iPASS MONEY的「自動儲值」功能，可徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題，只需設定「自動儲值交易差額」就能在支付時隨時確保帳戶餘額充足，在結帳或繳費時全程順暢無阻。iPASS MONEY不僅全台四大超商皆可使用，並全面串聯全國TWQR超過50萬的廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。

▲12月31日前，開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高1500元豪禮回饋。（圖╱一卡通提供）

除了多元消費場景，同時提供超過8200項的生活繳費功能（水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費等），只需透過掃描帳單上的TWQR碼或三段式條碼，即可輕鬆完成各項繳費，還能自動扣繳，連結指定銀行帳戶繳費更能同步賺取回饋，為用戶節省寶貴時間與精力。

iPASS MONEY目前也已開通多家知名大型通路，包括：美廉社、星巴克、yoxi、55688台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞EC歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐（北區）等知名品牌。

一卡通表示，未來iPASS MONEY APP將延續所有服務，持續以用戶為中心，積極開發更多創新服務，為用戶提供穩定、可靠且與時俱進的支付服務。

