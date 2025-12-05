一卡通LINE MINI App 可續用LINE轉帳繳費
（中央社記者林巧璉高雄5日電）一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，一卡通今天宣布，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶可透過LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等功能。
一卡通公司今天發布新聞稿表示，為持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓眾多用戶可繼續在LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項生活化新服務。
一卡通說明，用戶點選LINE錢包中iPASS MONEY的合作版位，會引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入即可快速啟用LINE MINI App。此App不僅保留原有的帳戶完整功能，還新增可跨電支機構付款的TWQR、以及超過8200項生活繳費項目。另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，滿足通勤族的需求。
一卡通公司強調，所有用戶原帳戶的錢包都在，LINE好友轉帳明年也能繼續使用。只要啟用iPASS MONEY的LINE MINI App並以手機號碼登入iPASS MONEY新的App，即可繼續使用熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。原LINE Pay中的iPASS MONEY服務即日起將進行調整，今年12月31日前僅保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。
高雄市經發局長、一卡通董事長廖泰翔表示，LINE MINI App不僅成功讓用戶延續熟悉的支付體驗，更將功能覆蓋至更多面向。將持續以用戶需求為核心，建構完善且與時俱進的金融服務生態圈。
為吸引更多用戶使用新服務，一卡通今天也宣布優惠方案與抽獎活動，即日起至年底前，首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1000元優惠券大禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等優惠券。
活動期間，每一筆付款有機會抽中iPhone 17 Pro 512G、三星 Galaxy Watch 6，及一卡通綠點等多項好禮，一卡通呼籲用戶把握限時回饋，更多活動詳情可至iPASS一卡通官網查詢。（編輯：謝雅竹）1141205
