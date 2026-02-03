卡達能源警告 2030年前全球液化天然氣恐轉短缺

根據英國航運相關網站引述，卡達能源公司執行長卡比（Saadal-Kaabi）近日出席杜哈「LNG二○二六」論壇時提出警告，「隨著人工智慧（AI）與大型資料中心快速發展，全球用電需求持續攀升，加上亞洲能源消耗增加及歐洲對天然氣高度依賴，原本預期出現液化天然氣供應過剩，恐在二○三○年前轉為結構性短缺」。

卡比指出，二○二六年至二○二九年間，多項大型液化天然氣計畫將陸續投產，包括美國墨西哥灣沿岸的金色通道液化天然氣計畫（Golden Pass LNG），及卡達北方氣田擴產計畫，市場原本擔憂新產能將導致供應過剩、壓抑價格。然而，隨著需求預期大幅上修，特別是來自人工智慧與資料中心的電力需求，「市場可能不再是過剩，而是轉向短缺」。

卡比說明，卡達能源原先研判二○二五年至二○三○年間市場將出現一定程度的供給寬鬆，但最新評估顯示，若相關需求全面實現，二○三○年前全球液化天然氣供應恐無法滿足市場需要。另，歐洲在俄烏戰爭後逐步停止進口俄羅斯天然氣，也使歐洲成為全球液化天然氣的重要買家。

多家國際能源企業高層也對液化天然氣長期需求表達審慎樂觀。殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）指出，全球能源需求正以「每個月增加相當於一個瑞士用電量」的速度成長，預估至二○四○年，全球液化天然氣需求將由目前約四億一千五百萬公噸，攀升至六億五千萬至七億公噸。康菲石油執行長蘭斯（Ryan Lance）則預期，未來二十年液化天然氣需求將倍增，二○三○年達六億公噸，二○五○年上看八億公噸。

亞洲被普遍視為需求成長的主要動能，並受其他新興市場人口成長帶動。卡比指出，印度計劃於二○三○年前將天然氣占能源結構比重提升至十五％，將明顯推升液化天然氣進口需求，孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓與越南等國需求也被看好。日本與韓國等成熟市場，則因資料中心建置潮，能源需求持續上升。

展望價格走勢，部分業者預期隨著新產能釋出，短期價格可能走軟，刺激價格敏感型買家進場；也有分析師認為，若投資延宕，市場恐再度收緊。艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）強調，液化天然氣屬長期投資產業，關鍵仍在於對長期需求趨勢的判斷。