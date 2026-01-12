「卡門」破壞古蹟 恆春古城西門1/30起禁止四輪車通行

電影《海角七號》中，女主角乘坐的小型遊覽車被卡在恆春古城「西門」的門洞中過不去，這樣的場景，也曾在現實生活中上演，根據統計，平均每年發生1至2件碰撞意外。

為了維護恆春古城「西門」這項古蹟的安全與完整性，文化部文化資產局今天（12日）宣布，將與恆春古城管理單位恆春鎮公所攜手，自今年(115年)1月30日起，正式針對恆春古城「西門」試辦交通管制方案，為期三個月，在西門兩側道路設置可移動式車阻，禁止四輪以上車輛通行，只開放機慢車及行人通過，以期解決城門長期遭受碰撞毀損的困擾。

文資局表示，恆春古城建城至今已屆150週年，是全臺保存較完整的古城。然而，西門因限高僅2.1公尺，雖經主管機關及管理單位提醒，近年仍頻頻發生車輛誤闖導致「卡門」事件，平均每年發生1至2件碰撞意外。最近一次發生於2025年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。因此，為了解決「卡門」問題，文資局經與地方溝通後，將試辦全面禁止四輪以上車輛穿越城門，機車則可由兩側通行。

文資局表示，古蹟是全民共有的珍貴財富，請駕駛人配合管制措施，共同維護恆春古城的歷史風貌與用路安全。曾鈺羢 乾稿