卡關多年終於動了！美軍無人加油機MQ-25完成首次滑行測試

美國海軍首架量產代表型無人空中加油機 MQ-25 「魟魚」近日在美國密蘇里州完成首次低速滑行測試。 圖：翻攝自 X 帳號 @Boeing Defense

[Newtalk新聞] 美國海軍首架量產代表型無人空中加油機 MQ-25 「魟魚」近日在美國密蘇里州完成首次低速滑行測試，標誌該計畫朝首飛再邁進一步。此次測試由波音與美國海軍航空系統司令部共同執行，海軍表示，在未能於 2025 年底前完成首飛後，現已將首飛目標調整至 2026 年，後續將持續進行地面與系統測試，以取得飛行許可。

美國海軍首架量產代表型 MQ-25A 「魟魚」無人空中加油機，已完成首次低速滑行測試。該測試於密蘇里州聖路易斯市郊外的中美洲機場內、波音公司設施進行，相關畫面由波音與美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）對外公布。

滑行測試代表無人機在自身動力下於地面運作，是邁向首次飛行的關鍵里程碑。波音先前已於去年夏天宣布，量產代表型 MQ-25 正式展開地面測試。多年來，MQ-25 示範機 T1 持續支援相關飛行與地面測試，但該機並非完全符合量產標準，此次完成滑行測試的機體，則更接近實際服役構型。

最新釋出的影像也揭露了 MQ-25 多項設計細節，包括位於機身上方、採齊平式設計的進氣口，以及嵌於機身內部的引擎排氣結構。此外，量產代表型機鼻下方的可收放式感測器砲塔亦首度清楚曝光。海軍指出，該砲塔通常整合光電與紅外線感測設備，使 MQ-25 除主要的無人空中加油任務外，也具備次要的情報、監偵與偵察（ISR）功能。

最新釋出的影像也揭露了 MQ-25 多項設計細節，包括位於機身上方、採齊平式設計的進氣口，以及嵌於機身內部的引擎排氣結構。 圖：翻攝自 X 帳號 @Boeing Defense

波音先前曾證實， MQ-25 的設計概念部分源自已中止的「無人航艦起降空中監偵打擊系統」（UCLASS）計畫。該計畫原構想為具匿蹤能力的航艦無人機，可執行打擊與 ISR 任務，但美國海軍最終轉而發展無人空中加油平台，並由此推動 MQ-25 計畫成形。

在產製進度方面，波音正依計畫交付 9 架前量產型 MQ-25，其中 5 架將用於疲勞與其他靜態測試。美國海軍最終計畫採購 76 架 MQ-25，並將初始作戰能力（IOC）目標設定於 2027 年。不過，該計畫近年面臨進度延宕與成本增加等挑戰，原定於 2024 年達成 IOC 的目標已多次調整。

美國海軍官員仍多次公開表達對 MQ-25 計畫的支持，認為該機可為現役及未來航艦艦載機提供關鍵的作戰半徑延伸，同時取代目前由有人駕駛 F/A-18F 「超級大黃蜂」執行的空中加油任務，以降低有人機負荷並釋放戰力。海軍亦將 MQ-25 視為未來航艦無人航空能力的「先行者」，長期目標是提升無人機在航艦航空聯隊中的比例。

除了飛行測試本身，美國海軍也同步推進 MQ-25 的指管通情架構、作業程序與訓練體系建置，並評估其在航艦飛行甲板上的實際運作方式。由於航艦甲板空間有限，無人機如何在繁忙環境中進行地面操作，仍是後續整合的重要課題。

波音與美國海軍已證實，首次低速滑行測試於 1 月 29 日完成，目前正進行進一步滑行與系統層級測試，並審查最終適航文件。海軍表示，待飛行認證完成且天候條件允許後，MQ-25A 將展開首次飛行。隨著滑行測試告捷，MQ-25 計畫已正式向首飛與後續服役目標再邁進一步。

