卡關多年！松山機場老屋盼公辦都更 蔣萬安表態了

當地里長16日向台北市長蔣萬安陳情，希望將其納入公辦都更範圍，以改善居住環境。蔣萬安允諾，占用部分由政戰局先排除，更新處向其了解都更意向；確認後北市府畫定都更範圍，依程序推進，先列管2個月。（圖／台北市政府）

台北市松山機場周邊存在許多屋齡超過5、60年的老舊建物，有些建物則因轉賣、出租，被國防部清查為非列管住戶後成空地。當地里長16日向台北市長蔣萬安陳情，希望將其納入公辦都更範圍，以改善居住環境。蔣萬安允諾，占用部分由政戰局先排除，更新處向其了解都更意向；確認後北市府畫定都更範圍，依程序推進，先列管2個月。

蔣萬安今出席「松山區與里長有約」座談會，民福里長李麗容提案建請市府向國防部政戰局協調規畫里內國防用地都更計畫。李麗容指出，老蔣時代政府撥地供民眾建屋，住戶也持續繳納房屋稅；若軍方要求收回土地，形同居民須拆屋還地，但軍方不會這樣做，因此住戶盼能透過都更解決。

李麗容說，當地房舍屋齡多已高達50至60年，目前地上物的住戶多為第二代，年齡已達70至80歲，雖然建築窳陋，但因憂心被迫搬遷或都更，長年不敢整修；部分則因轉賣、出租遭國防部認定非列管戶，已拆除成空地。

李麗容說，地方期待市府能積極與中央單位，如國防部、國家住都中心協商，將相關區域納入「公劃更新地區」，並由市府訂定明確的階段性執行計畫，向里民說明進度，以建立推動都更的信心。

蔣萬安表示，占用部分要由政戰局先排除占用，更新處向其了解都更意向；若確認，北市府將畫定都更範圍，依程序推進，先列管2個月。

