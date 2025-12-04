卡關近月 高市總預算交付審查

高市議會藍綠吵翻天，造成總預算卡關近1個月，經2度黨團協商，議長康裕成（右）4日敲槌宣布總預算交付審查。（柯宗緯攝）

高市議會藍綠上月吵翻天，讓總預算案卡關近月。4日終於達成共識，115年度總預算案確定付委審查，而外界關注的美濃大峽谷、馬頭山廢棄物堆置等環境爭議，將排入12月10日專案報告，但藍營堅持要市長陳其邁親自說明，目前尚未確定誰來報告。藍營呼籲，官員應更謙卑接受議員監督，綠營則樂見回歸正軌審查預算。

回顧11月11日總預算原本應交付審查，但近來府會關係緊張，藍營不滿環境議題連環爆，處理荒腔走板，甚至有官員在議事廳內對議員咆哮，還動用行政資源攻擊民意代表，因此霸占主席台抗議，最終總預算卡關，未付委成功。

前天經3黨團二度協商後，昨天議會順利討論議事，議長康裕成宣布，總預算交付各委員會審查，而12月8、9日將改為分組審查，10日下午市府進行「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告。

高市議會國民黨團總召黃香菽強調，之所以願意讓步，是因市府承諾就美濃大峽谷、馬頭山與垃圾量暴增議題完整報告，「我們希望市長本人來說清楚」，但仍有待市府協調。

黃香菽也提到，部分官員近來態度傲慢，以「內參」為由拒絕提供資料，甚至出現不同黨籍議員拿到版本不一致的離譜狀況，希望以後不准再發生。

黃香菽強調，預算交付審查只是開始，接下來各委員會的審查，才是議員真正深入檢視市政問題的時刻，市府若盼預算能順利過關，必須展現誠意、尊重監督，公開透明提供所有資訊。

高市議會民進黨團總召江瑞鴻指出，昨天能順利交付審查，是3黨協商後結果，只有讓預算真正進入小組審查，市政才能前進。他也認為專案報告有必要，市府應清楚向市民交代美濃大峽谷、盜採砂石與廢棄物堆置等案件如何處理。

不過，民進黨團強調，總預算能順利交付，是全體議員依據議事規則、回到制度運作下共同促成的結果，而非任何政黨透過占領主席台或附加政治前提所「換取」的成果。議會依法本就有權要求市府提出專案報告，這是正常監督工具，不應被描繪為某一黨的特殊政績。