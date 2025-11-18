卡關？新壽提「沒給輝達地上權就返還」 李四川：無法接受

台北市 / 綜合報導

輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18，如今卻再度卡關。北市府原本預計在這週五21日前，與新壽完成解約，但新壽提出附帶條件，表示新壽要確認土地給輝達，才要合意解約，否則要求地上權再返還新壽。對此，台北市副市長李四川今(18)日受訪時直言，北市府無法接受。

一同到北士科T17T18會勘，北市藍綠白跨黨派議員都到場，就是要緊盯，市府與新壽解約的最新進度，12日議會才通過備查，如今卻再傳變數，台北市副市長李四川說：「如果沒有給輝達，必須要土地再還給他們(新壽)，如果假設輝達用了幾年以後，這個合約還必須要把土地還給他們，這個在市政府是沒有辦法接受的。」

廣告 廣告

21日就是原定解約日，北市府儘管態度強硬，但也沒辦法有具體作法制衡，只能積極與新壽協議盼達成共識，至於與輝達的部分，輝達全球不動產副總裁，18日會帶投資意向書拜會市長蔣萬安，內容包含，地上權的取得以及相關的都市計畫變更，其中地上權是否以50年合約外加延長20年，也將進一步討論，都市計畫變更，北市府則表示已經開始前置作業，與新壽的解約無關。

看似有進展，只不過新壽提出「指定下家」條件，解約後只能是輝達簽約，面對新壽突然的要求，北市府只能無奈喊話，台北市地政局長王瑞雲說：「今天有那麼多媒體，我們也要跟新壽喊話，(解約)目標沒有變。」台北市議員(眾)林珍羽說：「市府的態度必須要強硬，不要讓他們繼續無病呻吟。」台北市議員(民)許淑華說：「跟市政府談好一個合意的方式，不要在這個地方還要在做這個垂死的掙扎。」

不分黨派議員都痛批新壽，畢竟是攸關首都台北建設，甚至是台灣，在全球半導體產業發展的重要一頁，場勘再一點，為了順利讓輝達接手，北市府也說目前工地現場的公務所，以及圍籬上新壽相關的廣告都要撤除，從北市府到市議會，大家態度一致，盡速跟新壽分手，才能順利與輝達牽手，展開後續合作。

原始連結







更多華視新聞報導

新壽合意解約！輝達何時接手 北市府：終極目標明年6月簽約

北士科案落幕？ 新壽同意「合意解約」 補償金「保留不說」

輝達總部用地陷僵局 新壽盼與輝達協商 李四川：輝達希望對口是北市府

