卡關20年終突破 德運元鼎東區都更案正式啟動

德運建設董事長林財于出席動土典禮，象徵延宕多年的東區都更案正式啟動。

老字號建商德運建設主導的都更案「德運元鼎」近日舉行動土典禮，象徵該區歷經多年卡關的更新案正式邁入開發期。基地鄰近國父紀念館站，面積約698坪，規劃為地上19層、地下4層的住宅大樓，共104戶及7戶店面，可售戶約36戶。

自9月中旬公開至今，銷售已突破6成，在近年豪宅市場低迷的氛圍中顯得格外突出。買方族群以科技業工程師與新興中產為主，顯見東區生活圈仍具吸引力。

本案原址為多棟老舊公寓，包含已歇業的知名餐廳「Wendel’s」大安店所在區域。由於地主分散、意見難以統合，更新程序曾長期停滯，多次出現不同建商接觸地主卻未能整合的情況。德運建設約8年前介入後，逐步與地主溝通協調，並以既有建案成果作為說明基礎，最終取得地主共識，使更新案得以順利啟動。

董事長林財于表示，成功關鍵在於整合方式透明、規劃品質到位。他認為，許多都更案困難並非技術問題，而是地主間期待不同，容易互相牽制。透過讓地主實際參觀建案成果、了解規劃邏輯，有助於建立共同方向。他也指出，政策工具的精進提高成功率，在必要時政府提供行政協助，可避免少數不同意戶使都更完全停滯。

在產品規劃上，德運強調平面設計與格局是一間好房子的核心，林財于表示，現在房價高昂，買方更需要花時間檢視平面與動線，許多小基地建案完工後格局與銷售時落差極大，甚至出現房內柱角影響臥室使用等問題，導致價格後續難支撐。他強調，德運的房子若格局不夠好、外觀不夠耐久，他自己都不會拿來銷售。他也認為一座好建物應能長久使用，至少要經得起世代傳承，因此外觀設計與施工品質都不容打折。

負責代銷的新聯陽副總闕山振透露，目前每坪成交均價約在195萬至200萬元之間，高樓層景觀戶更突破210萬元。代銷新聯陽表示，本案銷售速度是近年少見的亮點，反映市場對東區大基地新案的稀缺需求。

談到市況，林財于直言，當前房市並不好，部分政策造成的副作用仍在影響買氣。他認為，貸款與相關措施若缺乏配套，容易導致市場扭曲，對交易反而不利。此外，總價較高產品的限貸規定，使換屋族群購買力受限，也直接影響建商在產品規劃上的彈性。

他也提醒民眾，近年假借都更名義的詐騙頻傳，地主在尚未確認合約與權益保障前，不應貿然辦理產權移轉，以免遭受重大損失。參與都更或危老重建時，應先諮詢專業人士，確保合約與條件清楚無虞。

林財于從事土地開發超過半世紀，直言推動都更是他持續至今的初心，希望透過拆除老舊建物、改善市容，讓城市更新能真正帶來生活品質提升。他表示自己會持續投入，只要能做到的，就會努力做到最後。

隨著「德運元鼎」正式動工，東區艱困多年的更新案邁向新階段，也為台北市老舊社區的更新注入一股明確訊號。

