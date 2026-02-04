卡關20年！屏南快速公路說明會 今在車城福安宮登場

台1線與台26線屏鵝公路，每逢連假大塞車，公路局4日起在車城等4鄉鎮舉4場「屏南快速公路綜合規畫工作」地方說明會。（本報資料畫面／羅琦文屏東傳真）

台1線與台26線屏鵝公路，每逢連假大塞車，公路局4日起在車城等4鄉鎮舉4場「屏南快速公路綜合規畫工作」地方說明會。（資料畫面／羅琦文屏東傳真）

屏東鄉親爭取超過20年的屏南快速公路，公路局今（4）日起在車城等4鄉鎮舉行4場「屏南快速公路綜合規畫工作」地方說明會。立委徐富癸表示，屏南快速公路是一條關係到通勤、救災、醫療與觀光的關鍵生命線，期望能在兼顧環境與生態的前提下，讓這條屏南等了很久的道路，真正用最快、最有效率的方式完成。

首場說明會今日下午2時將於車城福安宮5樓文化館舉行，第2場明（5）日上午10時在獅子鄉立圖書館2樓展演廳、第3場明日下午2時30分在潮州鎮公所老人活動中心、第4場5日上午10時在枋寮鄉天時地利人和村辦公室。

廣告 廣告

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，路廊長約65.55公里，經費約1744.22億元，屏南快共分為A、B、C路段，A段潮州至枋寮27.69公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮交流道；B段枋寮至楓港21.43公里，設置枋山、獅子交流道；C段楓港至車城16.21公里，設置海口、車城交流道。全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。

其中B段所在的水底寮經加祿、枋山至楓港，是假日塞車嚴重路段，整條公路幾乎成為大型停車場，不但旅客與返鄉遊子飽受塞車之苦，一旦有急救重症患者需送至屏北甚至高雄大型醫院，往往耽誤時間，因此屏南快也被鄉親視為一條「救命道路」。

立委徐富癸表示，屏南快速公路工程規模龐大、程序複雜，他在進入立法院後，從第一個會期開始，就把屏南快列為重點追蹤案件，在委員會質詢交通部，也多次召開跨部會與地方的協調會，要求進度要清楚、時程要壓實。

他指出，過去在質詢與協調過程中，最常看到的問題就是一關一關走，前一關沒過，後面的什麼都不能動，這樣的作法對屏南來說根本等不起。

因此他在第一會期就明確向交通部與公路局提出兩個核心要求，一是採取分段施工、分段環評，讓真正迫切的路段能優先推動；二是環評與綜合規劃必須同步進行，細部規畫、用地取得能走的就先走，不能全部卡在原地等。

徐富癸進一步說明，在多次質詢與協調下，目前規畫已確定楓港段優先推動，第一階段環評也已在1月7日正式送件，預計2月初進入環評大會。

針對今天起舉辦的地方說明會，他表示，屏南快速道路綜合規畫預計今年6月完成期末報告，接下來在潮州、獅子、車城、枋寮等鄉鎮的說明與公聽，他會和公路局一起面對地方，把鄉親的意見直接納入規畫。

更多中時新聞網報導

Elly、Lily緬懷大S 姊妹情深是榜樣

King ＆ Prince、＆TEAM空降松機百人迎接

春節大魚大肉 營養素助校正回歸